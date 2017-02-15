واشنطن تتخلى عن “حل الدولتين” كأساس للسلام بالشرق الأوسط

أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية، أن “واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين”، في موقف يأتي قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وقال إن “الإدارة الأميركية لن تسعى بعد اليوم إلى إملاء شروط أي اتفاق لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بل ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان، أيا يكن هذا الاتفاق”.

كما اعتبر أن “حلاً على أساس دولتين لا يجلب السلام، ليس هدفا يريد أي أحد تحقيقه”، مضيفا أن “السلام هو الهدف، سواء أتى عن طريق حل الدولتين إذا كان هذا ما يريده الطرفان، أم عن طريق حل آخر إذا كان هذا ما يريدانه”.