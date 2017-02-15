مقدمات نشرات الأخبار المسائية الأربعاء 15/2/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”:

نتانياهو في البيت الأبيض الأميركي وأردوغان في الرياض وروحاني في الكويت بعد سلطنة عمان.

التحركات الثلاثة تؤشر الى متغيرات متوقعة في أوضاع المنطقة فيما أستانة في كازاخستان تشهد غدا إجتماعا تقنيا بين النظام السوري والمعارضة حول وقف إطلاق النار وتثبيته قبل محطة التفاوض في جنيف بعد أسبوع من الآن.

محليا إنجاز أمني للمديرية العامة للأمن العام تمثل بكشف شبكة إرهابية لتنفيذ عمليات تفجير وأيضا عمليات دهس بالسيارات لأهداف مدنية. هذه الشبكة تضم لبنانيا وزوجته وفلسطينيا والثلاثة تنقلوا بين سوريا وتركيا ولبنان وقد اعترفوا بتحضيرهم لمثل تلك العمليات.

سياسيا مشاورات بعيدة من الأضواء توصلت الى تفاهم عبّر عنه الرئيس نبيه بري وهو إمكان درس قانون للإنتخابات النيابية طالما أن كل الأطراف ممثلة في الحكومة غير أن مجلس الوزراء منهمك في درس مشروع قانون الموازنة العامة وهو انعقد اليوم وسيستأنف البحث بعد غد الجمعة كما اتفق على عقد ثلاث جلسات الأسبوع المقبل الاثنين والأربعاء والجمعة.

والى الموازنة واستنادا الى ما قاله وزير الإعلام ملحم رياشي فإن موضوع محطة الجديد أسندت معالجته الى وزير العدل للمساءلة في ما حصل.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”:

ثلاثية من المواضيع،أدرجت في اولويات التحركات التي شهدتها المحافل السياسية اليوم: الموازنة قانون الانتخاب، وحرية الاعلام في ضوء ما تعرضت له قناة الجديد. فالموازنة التي شكلت الموضوع الاساس على طاولة مجلس الوزراء، سيعود المجلس الى بحثها بعد غد الجمعة، وفي ثلاث جلسات متتالية الاسبوع المقبل. في وقت نسب الى وزير المالية علي حسن خليل، ان البنود المتعلقة بالضرائب في الموازنة، أقرت في الجلسات التشريعية في المجلس النيابي بعدما ادرجت كاقتراحات قوانين، وبموافقة جميع الاطراف الامر الذي يحتم اخراج هذه القضية من دائرة المزايدات وفق وزير المال.

وما جرى امام تلفزيون الجديد من تظاهرات واعمال شغب، لم يكن بعيدا عن الجلسة، انطلاقا مما عرضه وزير الاعلام حماية لحرية الاعلام ومداخلات الوزراء، المطالبة بالمساءلة وبتحرك القضاء.

انتخابيا، وفيما اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي، ان من واجب الحكومة مناقشة قانون الانتخاب في اقرب وقت، شددت كتلة المستقبل النيابية على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير.

اقليميا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا، ستيفان ديمستورا، اكد أن جدول أعمال محادثات جنيف سيلتزم بقرار المجلس، وسيركز على الحكم والدستور والانتخابات بإشراف أممي، فيما تتمسك المعارضة السورية بالانتقال السياسي ورحيل الأسد، في أي لقاء أو مفاوضات.

وفي الشان الفلسطيني تصريح لمسؤول وصف بالكبير في البيت الابيض، يؤكد ان واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين، والقيادة الفلسطينية تحذر.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”mtv”:

السباق محموم بين قانون الانتخاب وقانون الموازنة، وقد وضعت القوى السياسية المشاركة في الحكومة الآخر من شباط سقفا زمنيا لانجازهما، وهي تلزم نفسها القيام بهذين الواجبين أمام اللبنانيين والعالم، مما يضعهما في مصاف الاستحقاقين الأخلاقيين قبل ان يكونا واجبين دستوريين، واذا لوحظت لدى بعض القوى كالمستقبل والاشتراكي بداية قبول بنسبية ملطفة، فإن تصلب حزب الله وتمسكه بالنسبية الكاملة يرسمان علامات استفهام حول جديته في اجراء الاستحقاق الانتخابي.

في اليوميات، لا تزال ارتدادات كلام الرئيس عون عن سلاح حزب الله ورد الرئيس سعد الحريري غير المباشر عليه لا تزال تشغل الوسط السياسي ولكن بوتيرة أخف، وكان الرئيس عون خفف من وطأة ما قاله عن السلاح بشرح حقيقة مقصده، فيما تعمد الرئيس الحريري امس التصويب على السلاح لا على رئيس الجمهورية.

دوليا الرئيس الايراني بدأ زيارتين الى عمان والكويت تحت عنوان الانفتاح، ونتنياهو زار واشنطن تحت عنوان التشدد لايران والفلسطينيين.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN”:

ورشة حكومية ناشطة في مناقشة الموازنة المالية التي اقتضت الدعوة لجلسات عدة الجمعة والاسبوع المقبل، فيما كان الرئيس نبيه بري يدعو لاقرار الموازنة من أجل مصلحة الدولة والاقتصاد اللبناني. رئيس المجلس كان يؤكد أن حماية لبنان والحفاظ على التنوع في التركيبة لا يكون الا من خلال اقرار قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية.

في البلد، مرة جديدة يطل الاعلام المتفلت المتمثل بقناة الجديد في محاولة لتغطية ارتكاباته واساءاته الخطيرة والمتمادية بحق حركة أمل ورموزها ومشاعر جمهورها. هذه القناة ترفع زورا شعار حرية التعبير، لكنها لم تستطع تحمل اراء الاخرين واصطدمت بحجم التضامن والتأييد لقضية الامام موسى الصدر. القناة حاولت مجددا وعبثا تشويه تلك القضية والاساءة اليها، ما دفع ببعض الشبان لتنظيم تظاهرة عفوية أمام مبنى القناة تنديدا بما ورد في الجديد من اساءات بحق الامام الصدر وقضيته وشخص الرئيس نبيه بري وحركة أمل، وهو الامر الذي استنكره بشدة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى واصفا اسلوب قناة الجديد بالاسلوب اللاأخلاقي مطالبا بوقف المهازل والابتزاز الذي يمارس في الاعلام تحت اسم الحرية والديمقراطية.

كذب الجديد لم يعد ينطلي على أحد، هي القناة التي تتجاوز القضاء وتتمرد على قراراته وتطيح بأحكامه الصادرة بحقها، فلن تلتزم بقرار قاضية الامور المستعجلة زلفا الحسن التي منعت بث اي اساءات بحق شخص الرئيس نبيه بري وحركة امل، فيما التزمت ال NBN بكامل مندرجات القرار القضائي.

لم تتحمل الجديد استصرحت بالامس رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ ولم تتحمل رأيه الصريح، فقررت شن حملة شعواء عليه.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”:

رفعت الجديد الانقاض وقامت من بين الردم.. لكن لدى معاينة الأضرار المادية والبشرية وجدنا أن جريحا واحدا هو الإمام المغيب موسى الصدر قد أصيب على بعد ثمانية وثلاثين عاما وعلى قرب من القلوب. فالزجاج الذي تطاير بالأمس.. كسر خاطر إمام عابر للعنف.. محارب بسيف الحوار.. معتصم بالله حكيم ورع مستقيم.. إمام قدس الكلمة والرأي والصحافة وأقسم على ألا يغرف إلا من حبر الحقيقة وفي أعرافه التي أصبحت تعاليم حياة فإن الصحافي لا يهان.. لا يحارب بالضغط.. لا يحارب بالفقر الصحافي لا يغتال..

لن يختلف اثنان في وطن الصدر على أن الإمام ليس غائبا لأنه بنى وعيا خارجا عن التعصب.. يمد اليد.. يثور على الظلم ويقاتله حد المواجهة.. لكن سيختلف اثنان وثلاثة في أن من هاجم وكسر واعتدى ووجه الشتائم لم ينتم يوما الى مدارس الأمام موسى الصدر ولم يقرب صلاته.. لم يقرأ كتابه لا بل حمل صورته ليرشق بها.. تظلل عباءته ليخفي سواده.. رفع شعاراته ليحولها الى سباب شائن.. فماذا لو سمعكم الإمام؟ أي دين أمركم بالغزو عبر استعمال السماحة؟ وهل أنتم حقا من أمة السيد؟ ونسألكم باسم الغائبين: من أنتم؟ أي وكالة تحملون؟ وبلغة الإمام السيد المستنير.. نعلنكم أنفسا أمارة بالسوء.. وقد أسأتم أولا إلى مؤسس حركة المحرومين.. وعكرتم غيبته ورميتم بنضالاته في شارع جبل العرب. سرقتموه من صلات قصر وسرتم خلف “وسواس خناس” من دون أن تتنبأوا..

فالجديد لم تسىء ولا يمكنها أن تسيء الى خط أمام هو عنوان النضال والمقاومة.. وإذا أساءت من دون تخطيط فسيكون لها جرأة الاعتذار بطرق حضارية.. بالكلمة والتعبير وليس عبر استعمال الشارع وترويع الناس.

ولكن قد لا نعتب على الشارع إذا كانت القيادات والمرجعيات تسعر النار حيث أصحاب الولاية يتحدثون بما يحتمه عليهم الواجب السياسي.. فبعد ولاء رئيس المجلس الوطني للاعلام وتقديمه فروض الطاعة السياسية.. صدر بيان عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يدين الإعلام الذي يقلب المفاهيم ويستنكر ما سماه الأسلوب اللاأخلاقي بحق مؤسس المجلس الإسلامي الإمام موسى الصدر.. على أن البيان لم يلحظ أي إساءة في أسلوب الاحتجاج الذي خالف شرع الله.. وكاد يهنىء الفوضويين بتعبير: حي على خير العمل.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV”:

قد تكون الأمور مجرد مصادفات… وقد لا تكون قطعا سلسلة مؤامرات… لكن في النتيجة ثمة مشهد واحد واضح، هذه مكوناته: من جهة أولى، يعود رئيس الجمهورية من رابع محطاته الخارجية والعربية تحديدا… بعد زيارتين فائقتي الأهمية لكل من القاهرة وعمان، وبعد محادثات قد تكون تاريخية، حول أوضاع المنطقة المجاورة وحول ما يحصل في سوريا وحول قنبلة النازحين الديمغرافية والإنسانية التي تهدد سوريا والأردن ولبنان… من جهة ثانية، كل المحيط يعيش لحظات تأسيسية… عشية استئناف محادثات الآستانة، وعشية استئناف جنيف السوري، وعشية مؤتمر بروكسل، وعشية كل السعي الدولي لاستغلال الحرب السورية، من أجل رسم خارطة نفوذ جديدة في الشرق الأوسط… من جهة ثالثة، لبنان حاضر وسط كل تلك التطورات… معظم الدول الإقليمية، وغالب الدول المحيطة تتطلع إلى قيامه بدور وساطة… أو مبادرة توفيق… أو محاولة تقريب… أو مساحة تواصل وتحاور، وسط جنون ما حولنا… في خضم هذا كله، تظهر هنا وهناك، حركات وتحركات، أفعال وردود فعل… توحي باهتزاز في الاستقرار والأمن والسلم… قد تكون مجرد مصادفات… من شارع في بيروت، إلى بعض الجبل، وصولا إلى غرب البقاع… وقد تكون بعيدة كل البعد عن سلسلة المؤامرات… لكن الرسالة المقابلة واحدة: الأمن خط أحمر… اللعب بحياة الناس ممنوع… لا بأمر من أحد، بل بإجماع كل مسؤول ومواطن وضمير وأخلاق وكرامة وشرف… فكيف إذا كان على الرأس، من يسهر على ضمان ذلك كله؟! كيف يترجم هذا الكلام؟ الجواب ضمن نشرة الأخبار المسائية.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI”:

في دولة يتآكلها الفساد واللصوصية، دولة غالبا يستفيق فيها القضاء متأخرا، المطلوب السكوت تحت شعار عدم التجريح واحترام المقامات، في هذه الدولة يتغنى اهل السلطة نهارا ليوصلوا رسائلهم ليلا مباشرة على الهواء من دون حرج.

في هذه الدولة يعتدى على مبنى قناة الجديد، فتتسارع الاتصالات على ارفع المستويات لضبط الوضع ان لم نقل ضبضبة الفضيحة، وكما حضر خفافيش الليل كذلك ينسحبون امام الاجهزة الامنية وايضا على الهواء مباشرة.

اذا كان المقصود الترهيب فالاكيد ان الاعلام هو العنوان الخطأ، واذا كان العهد قد تعهد مكافحة الفساد فالاكيد ان الاعلام رأس حربة في هذه الحرب، حرب لا هوادة فيها ولا مقامات فيها باستثناء مقام الدولة والقانون، قانون يبدو انه في حاجة الى تشريعات وجرعات امل فعلية تجعله اقوى من جميع السلطات مدنية كانت ام دينية.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”:

بمزيد من التضحيات والانتصارات تتكلل ذكرى الشهداء القادة هذا العام.. عطاء مذخر بعزم الشباب، وحكمة القادة، وحب الوطن، واصرار العقيدة.. مقاومة جيل بعد جيل.. لا زمان يحاصر وثبتها.. تكون حيث يجب ان تكون.. بوجه كل خطر.. وبأسها لا يزال بعضا من البأس.. مقاومة: القادة فيها صلة استمرار، ومسيرتها منصورة حتما كما قال نائب الامين العام لحزب الله في مقابلة خاصة مع المنار.

وغدا على الموعد مع الامين العام السيد حسن نصر الله في اطلالة المواقف الحاسمة في ذكرى الشهداء القادة ومنه ردود على التهديدات المعادية، وكلام في مجمل القضايا.

في القضايا اللبنانية، الواقع السياسي يسير اليوم في خطين: قانون الانتخاب ومشروع الموازنة.. كلاهما قيد مراقبة كي لا يسبق احدهما الاخر، بل كي لا يشوش احدهما على الاخر.. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدوزن حركة الاثنين ويدفع بهما معا الى دائرة القضايا الاكثر استعجالا للمعالجة: قانون انتخاب يعتمد النسبية لحفظ التنوع، واقرار موازنة تحمي المصالح الاقتصادية الوطنية.

الجديد انتخابيا، حراك يحافظ على دورة الاتصالات ولكن من خارج اللجنة الرباعية وفريق الخبراء.. اتصالات تبقي النقاش جاريا في قنوات البحث عن حلول تسبق المهل وتمنع اغلاق الباب على الحوار.

دوليا، حوار استانة حول الازمة السورية ينطلق في جولته الثانية مدفوعا بانتصارات الميدان السوري.. ومن الباب سياتي الجواب: الارض السورية ستبقى سورية، والوجود التركي فيها بعد طرد داعش لا وجود له وفق المقترح روسيا والمشترط سوريا ليكون للبحث نتائج.

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