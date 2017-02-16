واشنطن تهدد بتقليص إلتزاماتها تجاه دول “الناتو”

هددت واشنطن بأنها سوف تقلص إلتزامها أمام شركائها في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ما لم تقم الدول الأعضاء في الحلف بزيادة نفقاتها الدفاعية.

وقال وزير الدفاع الأميركي جايمس ماتيس لدول حلف شمال الأطلسي ، إن عليها أن تحترم إلتزاماتها بشأن الإنفاق العسكري لضمان ألا “تخفف” الولايات المتحدة من دعمها للحلف.

ووفقا لتصريحات معدة سلفا قدمت للصحافيين الذين يرافقون ماتيس إلى بروكسل ، قال الوزير الأميركي: “أدين لكم بالوضوح بشأن الواقع السياسي في الولايات المتحدة وبتقديم المطلب العادل من شعب بلادي بطريقة ملموسة”.

وتابع: “الولايات المتحدة ستفي بمسؤولياتها، لكن إذا لم تكن بلدانكم تريد أن ترى أميركا تخفف إلتزاماتها لهذا الحلف، فعلى كل من عواصمكم أن تقدم الدعم لدفاعنا المشترك”.