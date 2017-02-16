“قتلت نفسها” من أجل 174 ألف دولار!

فتحت شرطة لندن تحقيقا مع سيدة قدمت شهادة كاذبة تدعي فيها أنها توفيت، كي تحصل عائلتها على تعويض من شركة التأمين.

وبحسب ما ذكر موقع “سكاي نيوز” الإنجليزي، فإن السيدة التي جرى كشف أمرها، كانت تطمح إلى تمكين عائلتها من تعويض يصل إلى 174 ألف دولار.

وادعى كل من إبن المتهمة ووصيها أنها لقيت مصرعها في حادث سير بجزيرة زنجبار في تنزانيا ، وقدما وثائق مزورة تضم شهادة وفاة لخداع الشركة. لكن شركة التأمين بادرت إلى الإتصال بالشرطة حين ساورتها الشكوك في الوثائق التي جرى تقديمها.

واعترف الإبن، الذي يبلغ من العمر 19 عاما بعد إعتقاله إلى جانب الوصي الآخر بالتزوير، فيما أوقفت الأم بدورها عقب عودتها من كندا إلى برمنغهام.

وتم إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة بكفالة، إلى حين النظر في التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة في نيسان المقبل.