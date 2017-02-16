العجوز لنصرالله: السعودية والإمارات ستبقى شوكة في عيونك

ردّت حركة الناصريين الأحرار على خطاب امين عام “حزب الله” حسن نصرالله، حيث قال رئيس مجلس القيادة الدكتور زياد العجوز “إن الإفلاس السياسي وصل بنصرالله ان يطلق اتهاماته جزافا ضد دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية الحرب اليمنية، حيث باتت سياسة النفاق والكذب والخداع التي يتبعها نصرالله أمرا مكشوفا ومثيرا للسخرية، فهو يتهم الغير بما يعاني به أسياده وكلنا نعلم عمق العلاقات المختلفة التي تربط النظام الفارسي الإيراني بالعدو الصهيوني”، وتابع: “نقول لحسن بأن السعودية والإمارات ستبقى شوكة في عيونك وعيون كل حاقد وجاحد”.

وتابع: “لقد استمعنا الى معزوفة امين عام حزب الله المتكررة، ونقول له عروبتنا ستبقى أقوى من فارسيتك، وقادتتا العرب وعلى رأسهم قادة السعودية والإمارات هم أشرف من قادتك في قم وطهران، وان تهويلك وتهديدك يبقى ضمن سيناريو المسرحيات المملة التي تعودنا على سماعها”.

وأضاف: “منذ حرب تموز عام 2006 ونحن نسمع نفس الأسطوانة رغم كل الانتهاكات والاغتيالات التي أقدم عليها العدو الصهيوني وبقي التهديد والتهويل كلام بكلام للإستهلاك المحلي وتطويع الدولة اللبنانية ليصبح حزب الله هو الدولة والدولة اللبنانية هي الدويلة”.

وختم العجوز قائلا: “سنبقى نحن العروبيون الحقيقيون في لبنان أوفياء للسعودية وللإمارات ولدول الخليج العربي ولتتحمل انت مسؤولية تبعات تصريحاتك ضد اللبنانيين الذين يعتاشون من خير تلك البلاد وسيبقى لبنان عربيا ولن يصبح فارسيا ولو كره الكارهون”.