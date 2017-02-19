“المستقبل” تكشف عن بعض ما ورد في رسالة دانون

اعتبر الرئيس ميشال عون أنّ ما ورد في رسالة المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون “يشكّل تهديداً للبنان وعلى المجتمع الدولي التنبّه الى ما تبيّته إسرائيل من نوايا عدوانية ضد لبنان”.

وقال أمام زوّاره السبت إن “من يجب أن يتقيّد بقرارات مجلس الأمن هي إسرائيل قبل غيرها والتي لا تزال ترفض تنفيذ القرار 1701.. وهي لا تزال تحتلّ أراضي لبنانية في القسم الشمالي من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا”. وأكد أن “أي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الردّ المناسب”.

وكان دانون وجّه الجمعة رسالة الى رئيس مجلس الأمن فولوديمير يلشينكو، طالباً منه توزيعها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن، كما وجّه رسالة مماثلة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

واطّلعت “المستقبل” على بعض ما ورد في رسالة دانون التي يتطرق فيها الى الخطاب الأخير للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، الذي هدّد فيه علناً باستهداف بنى تحتية إسرائيلية حيوية.

ويعتبر دانون في رسالته أنّ هذا التهديد من قِبَل نصرالله يزداد خطورة في ضوء تصريح للرئيس عون قبل أيام أعرب فيه عن دعمه لترسانة “حزب الله”. واعتبر دانون أنّ هذا التصريح يُظهر أنّ الحكومة اللبنانية لا تفي بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 وحسب، بل إنها فعلياً تشجع وتشرّع نشاط “حزب الله” “الذي ينتهك بوضوح القرارات” الدولية.