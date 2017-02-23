هل توصّلوا إلى لقاح ضدّ السكري؟

أظهرت الإحصاءات الأخيرة أنّ 422 مليون شخصاً في العالم مصابين بمرض السكري الذي يُعالج إما عبر الحبوب أو حقن الأنسولين. هذا المرض الصامت، الذي يمكن أن يقتل المصابين به، كان موضوع الأبحاث التي أجراها فريق المركز الصحي “المناعة العامّة” في بوسطن. وقد توصّل الفريق إلى إيجاد لقاح ضدّ النوع الأوّل لمرض السكري وهو كان في الأساس موجود في العالم ويتمّ إستخدامه لأمراض أخرى.

وبعد عدّة تجارب على مرضى السكري أكّد الباحثون أنّ اللقاح الذي يُستخدم ضدّ مرض السلّ منذ حوالي ال100 عام ويُدعى bacille de Calmette-Guérin أو BCG، أظهر نتائج تبشّر في الإطاحة بمرض السكري.

وقد شرحت رئيسة فريق البحث الدكتورة دنيز فوستمان: “من المعروف أن الأشخاص المصابين بالنوع الأوّل من السكري لا يمكن لجسمهم أن ينتج مادّة الأنسولين ويعود السبب إلى الجهاز المناعي الذي يتلف الخلايا المسؤولة عن فرز هذه المادّة. تخلق الخلايا التائية (cellules T) المُنتجة المشاكل في البنكرياس حيث يتم إنتاج الأنسولين. يعمل لقاح BCG على إزالة الخلايا التائية”.

وقد أجرى الباحثون إختبارهم على الأطفال المصابين بمرض السكري، فتم إختيار الفئة العمرية من 5 إلى 18 عاماً، ليدرسوا الأثار التي تركها لقاح BCG. وقد أظهر المرضى زيادة في مركّب يُدعى “عامل نخر الورم” (FNT) الذي يعمل على تدمير الخلايا التائية ما يتيح المجال للبنكرياس في فرز مادّة الأنسولين.

وأكّدت فوستمان: “سنجري التجربة مرة أخرى مع المصابين بالنوع الأوّل من السكري منذ عدّة سنوات. هذا ليس إختباراً وقائياً، إنما بالأحرى نحاول خلق نوع من الروتين في ما يخصّ فرز الأنسولين من شأنه أن يعالج المرض حتى ولو كان متطوّراً”.

كريستين الصليبي