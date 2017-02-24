الحريري: الحكومة تحرص على استعادة ثقة الناس بالدولة

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري حرص الحكومة على أن تستيعد ثقة الناس بالدولة، مشيرا إلى أن جزءا من هذه الثقة يتم عبر تأمين الخدمات لمصلحة المواطن، خصوصا في مجالات الاتصالات والإنترنت، التي باتت تشكل جزءا أساسيا وكبيرا من حياة الإنسان اليوم.

وأشار الحريري خلال حفل إطلاق مناقصة “تحديث وتطوير سنترالات الهاتف الثابت في كل لبنان” الذي أقيم في السراي الحكومي في حضور وزير الاتصالات جمال الجراح والمدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية وكبار موظفي الوزارة، إلى ضرورة إستعادة ثقة الناس بالدولة، وجزء من هذه الثقة تأمين الخدمات لمصلحة المواطن، خصوصا فيما يخص الاتصالات والإنترنت، التي باتت تشكل جزءا كبيرا من حياة الإنسان، لافتا إلى أن الإنترنيت بات وسيلة لنقل معلومات وللعمل، وفي حال تحسنّت الشبكة سيكون بإمكان البعض القيام بأعمالهم سواء من منازلهم أو من مكاتبهم الصغيرة، وهناك عدد من الشركات التي ترغب في القدوم إلى لبنان والإستثمار فيه، ولكنها حين تجد شبكة إنترنت أفضل بكثير وبأسعار معقولة، ستتشجع أكثر.

وختم: “إذا نظرنا إلى كل دول العالم وخصوصا المتقدمة منها، نجد أن خدمة الاتصالات والإنترنت والتكنولوجيا هي من أهم القطاعات في هذه الدول. هناك بلدان بنت اقتصادها على هذا القطاع، ونحن في لبنان، قد يقول البعض إننا سيكون لدينا غاز وبترول، ولكني مؤمن أن الطاقة الأساسية الموجودة لدينا هي الإنسان اللبناني، الذي يملك من العلم وحب التطور ما يدفعنا إلى الاستثمار فيه”.