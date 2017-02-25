بصبوص نوه بشجاعة ضابط جريح في عملية توقيف خطرة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بعد ظهر السبت زار المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، الملازم اول من ضباط المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية في غرفته في المستشفى حيث يعالج جراء اصابة في بطنه تعرض لها اثناء قيامه على رأس قوة من المجموعة بعملية توقيف احد المطلوبين الخطرين بعدد من المذكرات العدلية، كما أصيب رتيب في قدمه حيث تمت معالجته.

واطمأن اللواء بصبوص على حالة الملازم اول الصحية، متمنيا له الشفاء العاجل، مثنيا على شجاعته والعناصر في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وأكد أن قوى الامن تكبر وتتفاخر برجالها المتفانين في سبيل مكافحة الجريمة وتوقيف المطلوبين وحفظ أمن المواطنين والمقيمين.