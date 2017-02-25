قتيلان و3 جرحى في اشتباك بين أفراد من عائلة شومان في سرعين الفوقا

حصل إشكال في بلدة سرعين الفوقا، بين عضو البلدية عارف شومان من جهة واولاد شومان شومان من جهة أخرى، بسبب أفضلية المرور، تطور الى اطلاق نار، مما أدى إلى مقتل شخصين اثنين، وإصابة 3 أشخاص وصفت حالة أحدهم بالخطرة.

وفي التفاصيل، أن الاشكال الذي حصل بين أفراد عائلة شومان، تطور لاحقا إلى اشتباكات مسلحة، استعمل فيها مختلف انواع الاسلحة، وأدى إلى مقتل محمد زلفو شومان والعسكري شومان شومان، وإصابة ابن الأخير حسين شومان بجروح بالغة، نقل على اثرها الى مستشفى العبدالله، في حين اصيب كل من عباس عارف شومان وصادق عباس شومان بجروح متوسطة.

و توجهت على الفور قوة من الجيش إلى المكان، وبدأت العمل على فض الاشتباكات، التي ما زالت مستمرة.