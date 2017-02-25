اوجيرو: استبدال كابلات رئيسية وتصليحات على الشبكة بطرابلس

أعلنت هيئة اوجيرو، أن الفرق الفنية ستقوم باستبدال كابل رئيسي يحوي على 900 خط يغذي مناطق البالما – الهيكلية – جامع النور- والكمرا، في طرابلس، وسيتم قطع الخطوط الهاتفية الثابتة في المناطق المذكورة، بدءا من الاثنين 27 شباط الجاري، على ان تعود الخطوط تدريجيا بدءا من الثلثاء 28 شباط الجاري.

كما اشارت إلى أن كابلا ثانيا سعة 1200 خط سيتم استبداله الاربعاء في الأول من آذار المقبل يغذي مناطق الهيكلية وضهر العين في طرابلس، على ان يوضع في الخدمة الفعلية بدءا من الخميس في 2 آذار المقبل.

ولفتت إلى اعطال طرأت على الشبكة بسبب الاعمال التي تقوم بها احدى شركات المقاولات في الشمال، حيث تم اصلاح كابلات رئيسية ومسالك هاتفية وكابلات ثانوية تغذي موزعات 1 الى 8 التابعة لسنترال البحصاص في منطقة طرابلس.