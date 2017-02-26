بالصور: 28 جريحا في عملية دهس في مهرجان “نيو أورليانز” الأميركية

أعلنت الشرطة الأميركية مساء السبت، أن سيارة دهست حشدا في مهرجان “ماردي غرا” في “نيو أورليانز”، مما أدى إلى إصابة 28 شخصا بإصابات بالغة.

وأعلنت الشرطة في نيو أورليانز الأميركية أن سائق شاحنة، مخمورا فيما يبدو، دهس حشدا من المتفرجين في مهرجان “ماردي غرا” في “نيو أورليانز” أمس السبت، مما أدى إلى إصابة 28 شخصا.

وقالت الشرطة إن الشاحنة كانت تسير في شارع جانبي مفتوح أمام حركة المرور، وصدمت ثلاث سيارات قبل أن تنحرف باتجاه مشاهدي المهرجان.

ونقل تلفزيون “فوكس” عن شهود قولهم إن الشرطة ألقت القبض على سائق الشاحنة على الفور، وقد بدا عليه أنه تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وقال قائد الشرطة مايكل هاريسون في مؤتمر صحافي إن 28 شخصا أصيبوا، نقل منهم 21 بينهم ضابط شرطة إلى المستشفى. وأضاف أن الشرطة تعتقد أن السائق كان مخمورا، ويجري استجوابه في مقر الشرطة.