السفير التركي يقوم بجولة سياحية في عكار

قام السفير التركي في بيروت تشاغاتاي ارجييس بجولة سياحية له في طبيعة أعالي جبال عكار فزار غابة كرم شباط برفقة رئيس بلدية عيدمون – شيخلار كمال مقصود الذي رتب للزيارة بمشاركة عدد من اعضاء المجلس البلدي وممثلين عن جمعيات لبنانية تركية.

وبعد جولة سيرا على الاقدام على الثلج، قدم مقصود شروحات عن الغابة وموقعها وتنوعها الايكولوجي والحضور المتجلي لاشجار الارز الدهرية فيها الى جانب اشجار الشوح وانواع اخرى، بالاضافة الى ما تكتنزه هذه المحمية من انواع عدة من النباتات والزهور العطرية والحيوانات والطيور، وكذلك موقع شير الصنم حيث احدى اللوحات الصخرية لنبوخذ نصر الذي ارخ فيها لانتصاراته.

وعبر السفير ارجييس عن سعادته بزيارة عكار عموماً ولغابة كرم شباط التي اعتبرها من اجمل المناطق اللبنانية التي زارها في لبنان، واعداً بتكرار مثل هذه الزيارات لمناطق جديدة اعالي جبال عكار لاتعرف بشكل اكبر على غابات هذه المنطقة.