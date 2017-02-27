كورتولموش: فتح الله غولن يخطط للهروب من أميركا الى كندا

لفت نائب رئيس وزراء تركيا نعمان كورتولموش إلى أن بلاده لديها معلومات حول مساعي رجل الدين المعارض فتح الله غولن المطلوب في تركيا للهرب إلى كندا، موضحا ان المعلومات التي جمعتها المخابرات التركية تشير إلى أن غولن اشترى أرضا ومزارع في كندا وأن الحكومة التركية تتشارك هذه المعلومات مع وزارة العدل الأميركية حيث يقيم غولن حاليا.

ومن الجدير بالذكر ان أنقرة ومدينة إسطنبول شهدتا منتصف شهر تموز الماضي محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. وتتهم السلطات التركية غولن بمسؤوليته عن هذا الانقلاب.