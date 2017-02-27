مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين في 27/2/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

مع بدء شهر الصوم دعوات الى الرب لأيام أفضل في لبنان تتوقف فيها هجرة الشباب ويتكرس الاستقرار الأمني وتنجح الحكومة والمجلس النيابي في تأمين الطعام للجائعين والدواء للمرضى والمدرسة للأبناء والمسكن لمن يكابد العذاب.

في موازاة دعوات اللبنانيين وخصوصا الصائمين كيف يبدو الوضع المحلي؟

جلسة مجلس الوزراء ألغيت ومخيم عين الحلوة ينتظر تحول الهدوء الحذر الى هدوء تام ومستقر.

وفي الخارج برز قرار للرئيس الاميركي بزيادة الموازنة أربعة وخمسين مليار دولار للشؤون العسكرية في إشارة الى تغليب الادارة الجديدة الناحية العسكرية والامنية على ما عداها.

كذلك برزت محادثات العاهل السعودي في ماليزيا والتأكيد على التعاون على مستوى العالم الاسلامي.

وفي إيران قرار للرئيس روحاني بترشيح نفسه لولاية رئاسية جديدة.

وفي ليبيا إتساع رقعة التوتر على غرار ما هو حاصل في اليمن.

وفي العراق تقدم للجيش في أراض جديدة في الموصل.

وفي مملكة البحرين انفجار في دورية للشرطة ووقوع أربع إصابات.

وفي سوريا الوضع على حاله من التوتر المصحوب بمواجهات في مدينة الباب والاستعداد لمعركة الرقة الكبرى.

وسياسيا في جنيف مؤتمر صحافي لوفد المعارضة السورية الى المؤتمر الرابع والتوقعات تشير الى جلسة تفاوض جديد غدا.

عودة الى الوضع المحلي، جلسة مجلس الوزراء لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب إذ غاب عن الجلسة أحد عشر وزيرا. واستنادا الى المكتب الاعلامي للرئيس الحريري فإن رئيس مجلس الوزراء ألغى الجلسة بسبب عدم حضور بعض الوزراء في الوقت المحدد.

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* مقدمة نشرة اخبار “المستقبل”

لم يكتمل النصاب، فطارت الجلسة، الوزراء المتغيبون من كافة القوى السياسية، الامر الذي يحول دون التأويل والتفسيرات. وفي البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان الرئيس سعد الحريري قد الغى الجلسة بسبب تاخر عدد من الوزراء عن الحضور في الموعد المحدد.

وخلال دخوله الى السراي كان وزير الدفاع يعقوب الصراف وردا على سؤال قد اكد ان قائد الجيش العماد جان قهوجي سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته غير انه عاد ليوضح لدى مغادرته بان قائد الجيش باق ريثما يتم تعيين البديل.

انتخابيا موقف لرئيس الجمهورية ميشال عون امام وفد من مشايخ طائفة الموحدين الدروز زاره في بعبدا اكد في خلاله اننا مدعوون معا الى بناء الوطن انطلاقا من الجبل وما من احد سيعكر العلاقة بين المسيحيين والدروز والشواذات التي حصلت كانت خطأا تاريخيا ولن تتكرر.

إقليميا اتهم رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نظام بشار الأسد بالدفاع عن تنظيم داعش لا سيما في مدينة الباب. وقال ان الوفد قدم إلى ديمستورا شهادات تثبت تنسيق النظام مع التنظيم الارهابي.

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* مقدمة نشرة اخبار الـ “LBCI”

هي انتكاسة للموازنة؟ ام للحكومة؟ ام لرئيس الحكومة شخصيا؟ ام المسألة مجرد استخفاف بعض الوزراء باقل واجباتهم وهو حضور جلسات مجلس الوزراء؟! قد لا يريد رئيس الحكومة تحميلها اكثر مما تحتمل، ولكن ما حدث يطرح اكثر من علامة استفهام خصوصا انها المرة الاولى في العهد وفي هذه الحكومة بالذات يطير فيها النصاب بغياب 12 وزيرا ويصعب الحديث عن رسائل الى السرايا لان الوزراء ال11 الذين تغيبوا هم من كل الاطراف بما فيها طرف الرئيس الحريري، اذ تغيب الوزير نهاد المشنوق الذي رد سبب غيابه الى تاخره في الوصول الى السرايا علما ان الرئيس الحريري انتظر ساعة كاملة قبل ان يعلن الغاء الجلسة.

يبقى لهذا الاسبوع جلستان بعد غد الاربعاء ويوم الجمعة المقبل، ما يعني احتمالا من اثنين اما اطالة مدة الجلستين المقبلتين، واما تعيين جلسة غير جلسة اليوم التي طارت.

في مقابل انتكاسة الجلسة، صدمة قضائية لوزير العدل سليم جريصاتي بفتح ملف السوق الحرة في مطار بيروت على خلفية تعقب مخالفات. ومن شأن هذا الملف اذا ما فتح وسار حتى النهاية ان يكشف وقائع مذهلة في الاهدار والفساد في قضية السوق الحرة تلزيما وتطبيقا لهذا التلزيم.

اما الوجه المضيء اليوم فيتمثل في خفض فوائد قروض الاسكان من المؤسسة العامة للاسكان.

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* مقدمة نشرة اخبار الـ “mtv”

تابع تطاير الافكار والمشاريع الانتخابية المتناقضة لا يحتاج الى الكثير من التذكير ليكتشف ان عملية استيلاد قانون انتخابي جديد لم تعد الى النقطة الصفر بل صارت تحت الصفر بدرجات، والاخطر في هذا المجال ان ما يرمى في التداول من طروحات يتجاوز الانتخابات ليطرح علامات استفهام على الطائف كدستور ويتجاوز سلة الرئيس بري الشهيرة وصولا الى المؤتمر التأسيسي، فصيغة المختلط سقطت وارتفع على ضفتي الخلاف المتقابلتين متراسان الارثوذكسي والنسبية الكاملة.

مجلس الوزراء لم يتمكن من تعويض الصورة الباهتة لان جلسته المخصصة لدرس الموازنة طارت بفقدانها النصاب، وما بدد نظرية المؤامرة هو ان الوزراء المتغيبين متعددي الانتماء، وقبيل الجلسة سجل موقف استيعابي للوزير باسيل من اشتراط القوات خصخصة الكهرباء فاعتبر ان مطلبها محق لكنه نظري.

وحدها سلسلة الرواتب بيضتها بتحديد السادس من اذار موعدا لاقرارها، وفي سياق منفصل اعلن وزير الدفاع يعقوب الصراف ان قائد الجيش باق في موقعه الى نهاية فترته الممددة.

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* مقدمة نشرة اخبار “الجديد”

حرب اهلية بخرطوش انتخابي برمية ثلث من غير رام معطل تعطلت جلسة مجلس الوزراء وتوزعت الأسباب بين سفر ومرض وعدم تنسيق فطارت الجلسة وفقدت نصابها تماما كما هي الموازنة فاقدة لأموالها وتمشي الهوينى في ملاءتها ومن دون سلسلتها وفي عالم الطيران السياسي فإن قانون الانتخاب يحلق في سابع “سما” وتحوم حوله تصريحات أخذت البلد إلى حرب أهلية افتراضية غير واقعية إنما هي من بنات أفكار متخيليها. هذه الحرب تنبأ بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعلن أن التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية كمخرج للمراوحة ليس واردا لديه على الإطلاق وبتاتا لأن من شأنه أن يهدد بحرب أهلية مشددا على أن لبنان لا يحتمل قانون انتخاب غير توافقي ومن ثم فإن فوز مشروع معين بأكثرية الأصوات سيعني كسر فريق آخر ما سيترك تداعيات وخيمة لكن الحاضر الانتخابي يقول أن لا “وخيمة” ولا تداعيات ولا حربا أهلية ولا إقليمية ستحدث وإن لبنان لن يجد أسوأ من قانون الستين والتمديد وهما الخياران الوحيدان اللذان سيجلبان الويلات على البلد فقانون الستين يستدعي الخطاب الطائفي ويغلب أكثرية هي في الواقع أقلية ويرمي بالنسبية خارج الصناديق أما المشاريع السبعة عشر المحالة الى مجلس النواب فإن النظام الداخلي يحتم على الهيئة العامة البدء بتلك الواردة من الحكومة أي مشروع ميقاتي شربل المبني على النسبية الظاهرة على أوله وآخره والموافق للدستور. وعليه فإن عدم إدراجه في جدول أعمال جلسة تشريعة عامة هو الهرطقة بعينها وتينها ولا يعطي النظام الداخلي مجلس النواب الحق في إهمال المشاريع الى الأبد “ونقعها” حسب تعبير مراجع دستورية فعن أي حرب أهلية نتحدت إذا ما أقر هذا المشروع؟ وهل تظهر على هيئة نجيب ميقاتي علائم الحروب؟ وهو المسالم الطائع المحيل النائي بنفسه إلى الأبد؟ حتى إن ميقاتي عندما أراد التصريح عن ممتلكاته التشريعية وقانونه المحال إلى المجلس قال تصريحه بخفر وأبدى المسكين استغرابه بشأن تراجع النقاش في قانون جديد للانتخابات وكأن هناك من يريد إبقاء الغموض سيد الموقف والنقطة الوحيدة الغامضة في كلام ميقاتي أن موقفه هذا بحد ذاته يعد غموضا للموقف فلو أراد رئيس الحكومة الأسبق وتحلى بشجاعة التسمية لكاشف الناس عن الجهة المحددة التي تعرقل النقاش ومن دون أن “يضيع ويضيعنا” في حديث عمومي عن الغموض.

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* مقدمة نشرة اخبار ال “NBN”

تضاربت المواعيد فطار نصاب مجلس الوزراء وتأجلت الجلسة المخصصة للموازنة الى اجتماع يعقد الاربعاء المقبل، اما على ذمة المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة فقد الغى الرئيس سعد الحريري الجلسة بسبب تأخر بعض الوزراء عن الحضور في الوقت المحدد.

هذا في وقت دعا فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس سلسلسة الرتب والرواتب، النسبية هي الحل كما في طرح الوزير طلال ارسلان من عين التينة.

واذا كان الرئيس نبيه بري يرى الانتخابات وفق القانون النافذ افضل من الفراغ الذي يطيح بكل المؤسسات فان ما يريده رئيس المجلس انتخابات في صيغة جديدة ترتكز الى النسبية وتنطلق من التوافقية لان فرض قانون من دون مراعاة مطالب المكونات يوقع الحرب الاهلية.

الحرب يريدها تطرف متشدد يتخذ من عين الحلوة منطلقا لضرب امن المخيم، لكن قرارا سياسيا اتخذته الفصائل للتصدي، ومن هنا جاءت الاجتماعات المكثفة فقال عزام الاحمد للnbn ان عين الحلوة هو امتداد للاوضاع اللبنانية والاقليمية والدولية رافضا الحديث عنه وكأنه جزيرة معزولة وكشف الاحمد عن اتفاق سياسي امني يقود الى علاج جذري للمخيم سيبدأ تنفيذه في الايام المقبلة مبديا الاستعداد الفلسطيني لمساعدة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على المخيمات. وقال نحن لا نملك السيطرة الكاملة عليها.

ارهاب المنطقة يتوسع سيناء بعد سوريا والعراق تشهد على جرائم داعشية لاقتلاع الاقباط المسيحيين من شبه الجزيرة المصرية.

تطرف يخطط ويمضي في ضرب التنوع خدمة لمصالح اسرائيلية تحت انظار الاسرائيليين يتسلح الارهابيون في سيناء في ما يمنع على الجيش المصري ادخل السلاح الى مساحات في الصحراء لزوم المعركة الحاسمة ضد الارهاب بحجة اتفاقية كامب دايفيد.

مصر لن تقف مكتوفة الايدي تتفرج انها تخوض معركة الانسان والضمير والقضية تماما كما هي المعركة في سوريا ضد ارهاب اصله ومنبعه واهدافه واحدة، الازهر الشريف يستنفر ويعقد مؤتمرا جامعا لرص الصفوف واطلاق صفارة مواجهة الارهاب.

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* مقدمة نشرة اخبار الـ “OTV”

لوح جبران باسيل بالأرثوذكسي من أنفه إذا استمرت إضاعة الوقت، فلوح نبيه بري للبنانيين من عين التينة بالستين، مفضلا إياه ستين مرة على الفراغ… أما رئيس الجمهورية، فرمق مرسوم الهيئات الناخبة الموضوع على مكتبه، وقربه القلم، واتجه ليستقبل وفدا كبيرا من مشايخ الموحدين الدروز، مؤكدا أمامه ان الشواذات التي حصلت في السابق كانت خطأ تاريخيا جسيما اوصلنا الى الحضيض، وهي لن تستمر بأي شكل من الاشكال، فلبنان هو للجميع، وسيكون بخير بوجودنا جميعا فيه، احرارا، نعيد بناءه، وما من احد فيه يحتكر الآخر… وإذا كان الشواذ في قانون الانتخاب مرفوضا، فهو في الموازنة ممنوع… ولو أن بعض الوزراء تجاوز اليوم الإشارة الحمراء بعدم حضور جلسة السراي، بعذر أو من دون… لكن الأهم من عدم توافر النصاب لانعقاد مجلس الوزراء، أن اجتماعات جانبية عقدت، وأن الخلاف السياسي تم نفيه، وأن الأمل بإقرار قريب لمشروع قانون الموازنة العامة لم يخب… أما تفاصيل ما جرى اليوم في السراي، ففي تقرير للزميلة جويل بو يونس بعد ثوان محدودة…

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* مقدمة نشرة اخبار “المنار”

اخطأوا التعداد فضاع النصاب، ام تأخر بعض الوزراء فاجل رئيس الحكومة الجلسة؟

على كلا الاحتمالين فان ما جرى اليوم في مجلس الوزراء مؤسف ومؤشر على استهتار البعض بواجباتهم، وبملفات هي صلب الحراك السياسي وبعده الاجتماعي والمالي، واستخفاف بالناس المنتظرين لموازنة مغيبة لاثنتي عشرة سنة، ولسلسلة معلقة بها او عليها، فاذا بمجلس الوزراء معلق على نصاب..

إن تلكأوا عن الحضور فهذا امر غير مبرر، وان أخطأوا بتعداد المعتذرين قبل الدعوة للجلسة، فكيف سيؤتمنون على تعداد مليارات الموازنة وعجزها، ومليارات الهدر المقونن وغير المقونن..

في قانون الانتخاب لا نصاب سياسيا الى الآن، ولا تعداد دقيقا للمهل التي قد يستغرقها السياسيون لتامين اختراق ما، واللبنانيون على انتظارهم..

في الجنوب الاهالي والجيش اللبناني على تأهبهم ضد الاستفزازات الصهيونية، فبعد يومين على تطاول العدو عند بلدة ميس الجبل، جرافة اسرائيلية معادية اقدمت اليوم على ازالة مكعبات من الباطون المسلح وتركيب بوابة حديدية بين مزرعة بسطرة المحررة والمنطقة المحتلة المواجهة، قبل ان يعاود الجيش وضع بلوكات من الاسمنت مقابل البوابة الاسرائيلية، مانعا اي محاولة للتقدم الى داخل الاراضي المحررة..

في سوريا مزيد من الاراضي المحررة من “داعش” باتت تحت سيطرة الجيش السوري والحلفاء، تقدم نحو جبل الطار المشرف على تدمر، بعد السيطرة على مرتفع المقالع وعلى جبال الهيال الحاكمة.

اما جنيف اربعة السوري، فما زال غير محكم سياسيا، مع ضياع المعارضات السورية ورعاتها، وعجز الامم المتحدة عن جمعها..