زهرا: إعادة السلسلة الى اللجان لن تؤخِّر في إقرارها

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا انه أساساً لم تنجز السلسلة بشكل نهائي في اللجان المشتركة، وقد تم انجاز لجنة فرعية لمتابعة ومناقشة المشروع، ولكن لم يتم التصويت على اي بند منها ولم تنته.

وأضاف في حديث لـ”الجمهورية”: “اليوم، وفي ضوء الارقام التي تناقشها الحكومة، ستعود اللجان المشتركة لانجاز السلسلة من أجل اعادة طرحها في الهيئة العامة، وهذه المسألة لن تؤخر في موضوع اقرار السلسلة، وهذه هي الطريقة الصحيحة لاقرارها”.

وأوضح زهرا ان ما هو منجز بشكل جدي في اللجان المشتركة يمر بشكل سريع في الهيئة العامة، بينما في حال لم يتم الدرس ومناقشة الموضوع في اللجان، يمر عبر الهيئة بشكل بطيء، ويخضع للتأجيل، لذلك اقرار السلسلة في اللجان المشتركة يساعد على تسهيل اقرارها من الهيئة العامة.

وختم: “تمّ تحويل السلسلة الى اللجان، وفي حال تم إقرار الموازنة في الحكومة مع أرقام السلسلة وحولت الى الموازنة، سينصرف المجلس الى درسها بهدف اقرارها، وبهذه الطريقة يكون الموضوع أسهل لاقرار المسألتين بالتوازي، بعد ان يكون قد تمّ تحضير ومناقشة السلسلة وانجاز الموازنة معا دون اضاعة الوقت”.