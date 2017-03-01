يُعتبر الشوفان من أفضل الخيارات الغذائية التي يمكن إستهلاكها على الفطور لغناه بالكالسيوم، والبوتاسيوم، والألياف الصديقة للقلب. فضلاً عن أنه يملك فوائد صحّية عديدة، ويضمن الشبع والرضا لأطول فترة صباحية ممكنة. لكن ماذا عن المواد التي يمكن تناولها معه لكسر الروتين من جهة، والتنويع في المذاق من ناحية أخرى؟ في حين أنّ النكهات الحلوة كالفاكهة الطبيعية، والسكّر الأسمر، والزبيب تُعتبر الأكثر إستهلاكاً مع الشوفان، لكن في الواقع يمكن جعل هذا الفطور مختلفاً تماماً من حيث المذاق والنوعية عن طريق إدخال الأطعمة الصحّية والمغذّية التالية:

البيض

إذا اتضح لكم أنّ طبق الشوفان تنقصه كمية جيّدة من البروتينات، إعلموا أنّ البيض يشكّل حلّاً مثاليّاً لمشكلتكم. إلى جانب تغذية العضلات وتوفير الشبع لمدّة أطول، ستحصلون على مزيد من رغوة الكريما بفضل الصفار اللذيذ والمليء بالفيتامينات.

الأفوكا

للحصول على جرعة من الدهون الصحّية صباحاً، لا يوجد أفضل من اللجوء إلى الأفوكا الذي يُضيف إلى فطوركم الكريما، والنكهة اللذيذة، ونسبة عالية من الفيتامينات والمعادن.

يمكن هرسه أولاً ثمّ مزجه مع الشوفان، أو تقطيع بضع شرائح ووضعها، أو مزجه في الخلّاط لتناسق أكثر سلاسة. يمكن الإكتفاء بالأفوكا والشوفان مع قليل من الملح والبهار، أو مزجه مع صلصة حارّة، وفاصولياء سوداء، وقليل من جبنة تشيدر.

الجبنة

لإضافة البروتينات والكالسيوم إلى الفطور بطريقة لذيذة، المطلوب ببساطة سكب قليل من الجبنة إلى الشوفان أثناء طبخه، ما يؤدي إلى ذوبانها ومزجها تماماً. لكن من المهمّ الإنتباه إلى نوعية الجبنة التي تستخدمونها والحصّة المستهلكة، بما أنّ الإفراط في هذا الطعام قد يزوّد الجسم بكمية مفرطة من السعرات الحرارية والدهون. يمكن الحصول على جبنة «Cottage»، أو فيتا، أو ريكوتا، أو ماعز، أو الموزاريلا القليلة الدسم.

السبانخ

من سلبيات فطور الشوفان التقليدي أنه يفتقر إلى الخضار الورقية الخضراء، لكن من خلال كسر الروتين يمكن إبتكار طبق خلّاق بواسطة الخضار، خصوصاً السبانخ الذي يسهل إستخدامه ولا يملك نكهة حادّة.

يمكن مزج هذه الورقيات مع قليل من الجبنة الذائبة، فتستمتعون بمذاق لذيذ جداً وتحصلون على حصّة جيّدة من الخضار الخضراء التي ينصح بها الخبراء لاحتوائها نسبة عالية من أهمّ المغذّيات، خصوصاً الحديد، والبوتاسيوم، والماغنيزيوم، وحامض الفوليك، ومادة «Lutein» المضادة للأكسدة.

شرائح اللحم

هناك طريقة أخرى لابتكار طبق شوفان «من نوع آخر» تكمن بإضافة إليه قليل من شرائح اللحم. لكن المهمّ في هذا الأمر هو أن تختاروا النوع بذكاء، كالحبش، وتراقبوا ما إذا كان محتوى الصوديوم عالياً جداً. هذا الطعام المُشبِّع والغنيّ بالبروتينات سيمنحكم التركيبة والمذاق اللذين تبحثون عنهما.