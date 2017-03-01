ليلة هادئة في عين الحلوة وإضراب عام في صيدا اليوم

شهد مخيم عين الحلوة ليلة من الهدوء التام ولم يسجل أي خرق لاتفاق وقف اطلاق النار، ولا سيما في الشارع الفوقاني باستثناء الاشكال الفردي الذي وقع بعيد منتصف الليل في حي الزيب في الشارع التحتاني، وتطور الى اطلاق نار ما أدى إصابة شخص في قدمه، نقل الى مستشفى “النداء” داخل المخيم للمعالجة.

وتشهد مدينة صيدا اليوم، إضراباً عاماً وإقفالاً لمرافقها ومؤسساتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية، تلبية لدعوة النائب بهية الحريري في اللقاء التشاوري الذي عقد في بلدية صيدا عصر أمس، رفضا للاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني، ولوقف النزف الحاصل داخل المخيم.

وأعلن المدير العام لوكالة “الاونروا” حكم شهوان، استمرار اقفال المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية التابعة للوكالة في المخيم، والتربوية منها في منطقة صيدا.