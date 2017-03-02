مصادر “التيار” تنفي تبلّغها من الحريري قبوله بالنسبية الكاملة

نفت مصادر رفيعة المستوى في “التيار الوطني الحر”، أن يكون رئيس الحكومة سعد الحريري قد أبلغ قيادة “التيار” موافقته على النسبية الكاملة.

وأشارت مصادر “التيار” لصحيفة “الأخبار”، إلى أن باب التوصل إلى توافق على قانون إنتخابي جديد لم يُقفل، “لكن إذا أقفِل، فإن الخيارات مفتوحة أمامنا، وحينها قد نعود إلى طرح اقتراح قانون “اللقاء الأرثوذكسي”. كذلك فإن النزول إلى الشارع خيار مطروح”.

من جهة أخرى، أكّدت مصادر “التيار” أن التعيينات ستُبتّ قريباً، فيما قالت مصادر من أكثر من جهة لـ”الأخبار” إن مجلس الوزراء سيبتّ التعيينات الأسبوع المقبل.