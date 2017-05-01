العلاقة مع “الوطني الحر” ممتازة ولن يعكرها شيء… حاصباني: لماذا حصر إنتاج الكهرباء بمنصات عائمة؟

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ان المرحلة الاولى من خطة الكهرباء لها علاقة بالصيف فقط، ومن هنا الى انتهاء المناقصات واستدراج العروض وتوقيع العقود والموافقة من مجلس الوزراء، واذا تم كل شيء في الوقت المحدد له، ووصلت البواخر ووصلت الى الشركة، وسيكون هناك باخرة واحدة لأن الثانية تحتاج لسنسول لحمايتها من الموج، فنكون قطعنا مرحلة طويلة من هذا الصيف.

حاصباني وفي حديث للـ”mtv”، اضاف: ” تقدمنا ببعض الملاحظات بما فيه لماذا نكون محصورين بمنصات عائمة، ويمكن ان نستعمل طاقة اخرى لإنتاج الكهرباء وفيول مختلف كالغاز مثلاً”.

وختم: “العلاقة مع “الوطني الحر” ممتازة ولن يعكرها شيء، كل الحديث يصب بنقاش مجلس الوزراء، وفي خانة استعادة الثقة لهذا المجلس وللشفافية والعمل الصحيح”.