السلاح المتفلت تابع.. إصابة 5 اشخاص في الهرمل وبرقايل

نقل الشاب “م. ن.” بحالة حرجة الى مستشفى البتول في الهرمل، ومنه إلى مستشفى دار الأمل في بعلبك، نتيجة إصابته بطلقين ناريين في صدره، خلال إشكال حصل في سوق المدينة. وقد بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.

وكذلك، وقع خلاف فردي بين شبان من آل العمري وآخرين من آل المصري على طريق عام ببنين- برقايل، تطور إلى تضارب ثم إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة “ح. ع.” و”ع. ع.” و”ح. م.” وشخص رابع أصيب عن طريق الخطأ، ونقلوا إلى مركز اليوسف الاستشفائي في حلبا، حيث وصفت حالتا إثنين منهم بالحرجة للغاية.

وتدخلت القوى الأمنية لتطويق ذيول الحادثة، وفتحت التحقيقات لمعرفة مسبباتها.