كفى تهويلاً… كنعان: ألم يفرض علينا التمديد مرتين بالتصويت؟

رأى أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، ان توافر أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء يرقى الى مستوى التوافق، سائلا: “ألم يفرض علينا التمديد مرتين بالتصويت؟”.

كنعان وفي حديث للـ”LBCI”، قال: “نحن منفتحون على المشاورات المستمرة، ونسعى وسنظل نسعى، ولا اقول ان القانون سيطرح على التصويت، ولكن كفى تهويلا وابتزازا واستنسابا وصيفا وشتاء فوق سقف واحد، ولنحتكم للدستور مرة واحدة”.

وأضاف: “يصوتون على التمديد الذي هو اغتصاب للسلطة ومخالفة للدستور، ويتمنعون عن ذلك على قانون الانتخاب الذي هو احترام للدستور ويؤمن اعادة تكوين السلطة على أسس ديموقراطية وميثاقية”.