غموض يلف اغتيال معارض إيراني في إسطنبول

يلف الغموض حادث اغتيال رجل الأعمال الإيراني المعارض سعيد كريميان مع شريكه رجل الأعمال الكويتي محمد متعب الشلاحي، في منطقة مسلك الراقية بالشق الأوروبي من إسطنبول، الليلة قبل الماضية، برصاص مسلحين ملثمين يستقلون سيارة عثرت عليها الشرطة التركية في وقت لاحق وهي محروقة.

لمعرفة ملابسات الحادث، فيما وأفادت وكالة أنباء «دوغان» التركية بأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً، أفادت مصادر بأن المعطيات الأولية كشفت عن أن الجريمة تقف وراءها دوافع مالية تتعلق بمعاملات لكريميان وشريكه الكويتي.

لكن نشاطات وصلات كريميان أثارت فرضية الاغتيال السياسي. فرجل الأعمال الإيراني هو مالك أكبر مجموعة تلفزيونية فضائية تسمى «جم تي في» معارضة للنظام الإيراني. كما سبق الحكم على كريميان بالانتماء إلى منظمة «مجاهدين خلق» بالسجن في إيران لاتهامه بترويج دعاية معادية للنظام، واتهم أيضاً المعارضة للنظام الإيراني.

وبعد ساعات من عملية الاغتيال نشر الصحافي والناشط السياسي أمير فخر آور، المقرب من كريميان، يتهم فيه السلطات الإيرانية بالوقوف وراء عملية الاغتيال.