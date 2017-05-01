بالفيديو والصور: مخمور يطلق النار على أشخاص بالقرب من مسبح في سان دييغو

أعلنت شرطة ولاية سان دييغو الأميركية إصابة 8 أشخاص على الأقل برصاص مسلح مخمور في مجمع للشقق في سان دييغو.

وأشارت الشرطة إلى أنها تلقت بلاغا أمس عن رجل يطلق النار على أشخاص بالقرب من مسبح في تجمع سكني قريب من جامعة كاليفورنيا، وقد أطلقت النار عليه عندما أشهر السلاح الناري بوجهم مما أدى إلى مقتله، وتجري الشرطة تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابسات العملية.