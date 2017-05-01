التنوري: لإقرار قانون عادل يضمن التمثيل المسيحي

ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها منسقية زحلة قي القوات اللبنانية في المراكز التابعة لنطاق المنسقية، حفاظا على التواصل بين المنتسبين والحزب والاستماع الى آرائهم ومتطلباتهم من جهة، ولإطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات السياسية والحزبية من جهة أخرى.

انطلق اللقاء الأول من مركز جديتا، السبت الواقع فيه 29 نيسان 2017 في حضور منسق زحلة ميشال التنوري وعدد من أعضاء المنسقية والرفاق في البلدة.

وقد شدد التنوري خلال اللقاء على مدى خطورة التمديد للمجلس النيابي الحالي وضرورة اقرار قانون عادل يضمن التمثيل المسيحي وضرورة الحفاظ على العلاقات الجيدة مع أعضاء التيار الوطني الحر، “فاتفاق معراب هو مصالحة على مستوى الوطن وأكبر من ان يهتز او يفشل بسبب بضعة مواقف آنية”.

وقد سبق هذه اللقاء اجتماع تحضيري بين منسقية زحلة ولجنة مركز جديتا.