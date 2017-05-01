ترامب: لوقف العمل باتفاق التجارة الحرة في شمال أميركا بحال فشل المفاوضات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده “لوقف العمل” باتفاق التجارة الحرة في شمال أميركا “نافتا” في حال فشل المفاوضات، مشيدا بتقدم تعديله لقانون “أوباماكير” للرعاية الصحية غداة يومه المئة في الرئاسة. وأشاد أمام انصاره في هاريسبرغ عاصمة بنسيلفانيا بـ100 يوم من رئاسة “منتجة جدا”، واعدا بالفوز في “المعارك الكبرى” المقبلة.

وتابع الرئيس الأميركي في مقابلة بثتها قناة “CBS”، “كنت سأوقف العمل بنافتا اليوم”، مضيفا “لكنني تلقيت اتصالا لطيفا جدا من رجل أقدره، الرئيس المكسيكي. وتلقيت اتصالا لطيفا جدا من جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي.. سألاني هل يمكننا التفاوض؟ فأجبت أجل سأتفاوض”. لكنه سارع الى التحذير “إذا تعذرت علي إعادة التفاوض فسأوقف العمل بنافتا”.

كما شدد على النجاح الذي ينتظر تعديله للضمان الصحي الذي شكل أحد وعوده الانتخابية الرئيسية والعلامة القاتمة الأهم في سجل أيامه المئة الاولى في الرئاسة، بعد فشل مشروع أول لتعديله قبل أسابيع.