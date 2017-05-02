بالصور: ميليشيا إيرانية جديدة في منبج ورقم “313” يعود!

تم الإعلان عن تشكيل ميليشيا جديدة تابعة لإيران باسم “فوج عشائر منبج / رعد المهدي” ونشرت صفحة تحمل اسم الميليشيا على الفيس بوك صوراً ومقاطع فيديو للميليشيا.

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو ما يشبه العرض العسكري لعناصرها على وقع أغنيات طائفية خاصة بميليشيا “حزب الله” اللبنانية، ومن خلال منشورات الميليشيا يبدو أنه تم إنشاؤها في نهاية شهر آذار الماضي تحت قيادة شخص اسمه “معمر الدندن”.

وكان تنظيم “الاتحاد الديمقراطي”، التابع لتنظيم “حزب العمال التركي”، سلم مناطق في مدينة منبج وريفها لنظام الأسد وروسيا، في 7 آذار الماضي، بعد تمكن الثوار من تحرير مدينة الباب بدعم تركي في عملية “درع الفرات”.

للمزيد: ميليشيا قسد تُسلم قرى للنظام والبنتاغون يُعزز قواته في منبج

313

ويظهر في إحدى الصور المنشورة على صفحة الميليشيا رقم “313” منقوشاً على ذراع أحد عناصرها، ويعتبر الرقم 313 شعاراً طائفياً حيث هناك أكثر من ميليشيا ومؤسسة في إيران أو تابعة لها اتخذت (313) اسماً لها.

وبحسب الروايات الإيرانية فالرقم (313) يعتبر مقدساً حيث أنه يدل على عدد أنصار ما يسموه بـ”جيش المهدي” وبالتالي تم تحويله إلى شعار طائفي جديد لحشد الأتباع حيث تحول الرقم إلى وشم على أجساد عناصر الميليشيات.

والتكاليف على إيران!

من جهة أخرى نشرت صفحات تابعة لإيران، من ضمنها ميليشيا “درع المهدي”، صوراً لقرارات صادرة عن نظام الأسد حول ما سمته بتنظيم العلاقة مع الميليشيات التابعة لإيران في سوريا.

وتتحدث إحدى هذه الوثائق عن تحمل إيران كافة مصاريف هذه الميليشيات بل ومسؤوليتها عن رعاية عوائل القتلى منهم.