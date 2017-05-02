

أطل أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله خلال الاحتفال التكريمي الذي اقامته مؤسسة الجرحى بمناسبة يوم الجريح المقاوم، وخلفه شعار لافت تحت عنوان “جرحانا سادة العشق”، وفوق هذه العبارة وضعت صورة لجنود يقفون جنباً إلى جنب.

واللافت ان الصورة الموضوعة تعود الى جنود المارينز الاميركيين، نعم هؤلاء الجنود الذي يعتبرهم “حزب الله” جنود أميركا الشيطان الأكبر والذي يهاجمهم عند كل إطلالة.

جرحى المقاومة وصورة للمارينز!، طبعاً مع بعض التعديلات البسيطة… أصبحت لجرحى المقاومة! ويمكن لأي شخص الدخول من خلال متصفح “غوغل” للبحث عن تلك الصورة.

ربما لو كان يعلم صانع الصورة أنها تعود لجنود أميركيين لما وضعها ولكن المصيبة تكمن في حال كان يعلم، مع العلم أن أرشيف “حزب الله” حافل بصور الجرحى أو المقاتلين وبإمكانه وضع صورة خاصة بالحزب، لكنه اعتقد انه بإزالة أحد الجنود من الصورة ووضع جندي مصاب مكانه ستصبح الصورة غير مألوفة لأحد، مع العلم أنه وضع أكثر الصور شهرة على “غوغل”.

إشارة الى ان هناك كثيراً من الصور التي صنعت ووضع عليها جنود أميركيون خصوصاً ان الصورة هي بالأسود ولا يظهر الجندي فيها باللون العسكري المخصص لكل دولة، لكن من المستغرب أن يتمثل “حزب الله” بجنود المارينز وأن يضع صورة تعود لهم ويستعملها في إحتفال تكريم جرحاه.