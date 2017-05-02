وقال المستثمر جيل إنغركه لصحيفة ” أفتنبوستن” النرويجية واسعة الانتشار، الثلاثاء: “سأعيد إلى المجتمع نصيب الأسد مما جنيته. وهذه السفينة جزء من هذا”.

وسيتألف طاقم السفينة التي ستعمل في شراكة مع فرع الصندوق العالمي للطبيعة بالنرويج من 30 فردا، وستتسع لنحو 60 عالما.

وذكرت الصحيفة أن إنغركه لم يكشف عن تكاليف السفينة ولا طبيعة التبرعات التي سيقدمها.

وإنغركه ملياردير يملك معظم أسهم شركة “أكير” القابضة، التي تسيطر بدورها على شركة “أكير” النفطية في النرويج.