قانون الإنتخاب على طاولة مجلس الوزراء.. والحريري يحاذر الإنقسامات

لم تبرز أي مؤشرات قد تفضي إلى حلحلة على صعيد أزمة قانون الإنتخاب قبل جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غد في قصر بعبدا.

وعلمت صحيفة “السايسة” الكويتية، أن قانون الإنتخاب سيكون على جدول أعمال الجلسة، من دون الجزم بإمكانية أن يصار إلى التصويت على القوانين المطروحة لوجود معارضين لهذه الخطوة، وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط .

في حين إن رئيس الحكومة سعد الحريري يحاذر السير في التصويت لتفادي مزيد من الإنقسامات وأخذ البلد إلى المجهول، مفضلاً الإستمرار في المشاورات من أجل التوصل إلى صيغة حل توافقية ولو في ربع الساعة الأخير، بعد معلومات أشارت إلى أن أي توجه نحو التصويت قد يطيح بالحكومة ويقلب الأمور رأساً على عقب وهذا ليس في مصلحة أي فريق.