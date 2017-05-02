إجتماع محتمل في الخارجية اليوم لـ”إنقاذ” جلسة مجلس الوزراء الخميس

تتحدث مصادر سياسية عن إجتماع قد يعقد مساء اليوم في وزارة الخارجية ، يشارك فيه ممثلون عن الكتل النيابية كافة، في محاولة لـ”إنقاذ” جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل، فإما الإتفاق على صيغة ما في ملق قانون الإنتخاب ، أو تمييع الجلسة والخروج بقرار حول استكمال المساعي بانتظار جلسة مجلس النواب في 15 أيار الجاري.

وعلمت صحيفة “القبس” الكويتية، أن شخصيات سياسية عرفت بإعتدالها تنشط الآن من اجل تبريد الأوضاع، بعدما لاحظت أن التعبئة السياسية والطائفية بلغت مرحلة حساسة للغاية، وقد تنذر بالإنفجار اذا ما استمرت في وتيرتها الراهنة.