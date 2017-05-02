في كلمة نصرالله اليوم: قانون الإنتخاب و”النسبية الكاملة” والعلاقة مع “التيار”

يطل الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله اليوم بعد فترة طويلة من الغياب الإعلامي، وحصول عدد من التطورات السياسية داخليا وإقليميا ودوليا.

وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “نصرالله سيتطرق تفصيليا إلى ملف قانون الإنتخاب ، ومن المتوقع أن يعيد التأكيد على تمسك الحزب بـ”النسبية الكاملة”، مع الأخذ في الإعتبار بعض التعديلات في الدوائر”.

وأضافت المصادر أن نصرالله “سيتناول العلاقة مع “التيار الوطني الحر”، وسيحسم الجدل القائم حول التباين بين الحزبين، وسيؤكد عمق ومتانة العلاقة بينهما، بغض النظر عن الخلافات حول قانون الإنتخاب”.

ولم تستبعد المصادر أن “يأخذ نصرالله موقفا سياسيا يقود ملف الإنتخابات إلى وجهة مختلفة، بحيث يخفف الضغط بين الأفرقاء قبل جلسة 15 أيار”.