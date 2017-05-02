خذ الكلب في جولة واحصل على راتب خيالي!

عادة ما يرتبط مفهوم العمل بالكدح والعرق والتعب، وهناك مهن شذّت عن هذه القاعدة، إذ تتميز بيسرها الكبير وبساطة أدائها، والأهم من ذلك أنها تتميز بعائد مالي كبير مقارنة مع المجهود الصغير المبذول. سهولة هذه المهن جاءت من درجة الكفاح التي سبقتها، لكن بعضها لا يحتاج أية خبرة مسبقة. إليك مهنة من بين المهن كما نشرها موقع “ريت ماي جوب”:

أخذ الكلاب في جولة

كل ما يحتاجه الموظف للحصول على المال هو أخذ الكلاب في جولة صباحية أو مسائية، وكثير من المالكين مستعدون لدفع 50 دولاراً من أجل أخذ الكلب في جولة لساعة واحدة فقط، وبما أن الموظف بإمكانه أخذ أكثر من كلب وعلى رأس كل ساعة، فهذا يعني جمع مبلغ جيد مع نهاية الشهر.