وكشفت الصور التي نشرها موقع “أندرويد بوليس” عن خاصية “تثبيت المحادثات في الأعلى”، وهي خاصية متوافرة منذ سنوات في “فيسبوك”.

وتسمح الخاصية الجديدة في “واتساب” بتثبيت 3 محادثات مع 3 جهات اتصال كحد أقصى أعلى شاشة الجهاز، بصرف النظر عن تاريخ هذه المحادثات.

ويهدف التطبيق من وراء هذه الخاصية لمنح مستخدميه خيارات أكثر في تنظيم محادثاتهم، وترتيب أولوياتهم بشأن من يتواصلون معهم.

ويرى موقع “ذا نكست ويب” أن الخاصية الجديدة يمكن أن تمنح “واتساب” المملوك لشركة “فيسبوك”، ميزة تنافسية مع التطبيقات المشابهة مثل “ماسنجر” الخاص بـ”فيسبوك”.