محافظ بعلبك الهرمل: الأغلبية الساحقة في المحافظة مع دولة القانون وفرض الأمن

لفت محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الى أن التحرك الذي حصل اليوم في بعلبك يؤكد مرة جديدة أن الأغلبية الساحقة في المحافظة وفي بعلبك تحديداً، هي مع دولة القانون والمؤسسات ومع فرض الأمن.

كلام المحافظ خضر جاء خلال استقباله رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس ووفدا من المواطنين الذين شاركوا في الاعتصام امام سيار الدرك والذين سلموه كتابا مفتوحا موجها الى وزير الداخلية نهاد المشنوق باسم البلدية وهيئات المجتمع المدني.

المحافظ خضر شدد على ان من يعبث اليوم بأمن المدينة هو من حيث يدري أو لا يدري يخدم اعداء الوطن دون استثناء داعيا لان تكون البوصلة دائما في الاتجاه الصحيح.

وكشف خضر ان قائد الجيش العماد جوزف عون كان قد وعد بإرسال سريتين من فوج المغاوير الى بعلبك ووفى بوعده وهذه التعزيزات اليوم موجودة في المدينة للقيام بمؤازرة القوى الأمنية بالمداهمات.

وختم المحافظ خضر شاكرا القوى الامنية التي تقوم بواجبها رغم النقص الحد بالعديد، كما شكر قائد الجيش على تجاوبه الدائم مع كل مطالبنا وسأل:”هل المطلوب سحب الجيش من الحدود حيث يواجه الارهاب الى داخل بعلبك ليلاحق مرتكبي الشواذات.”