الجمارك: إحباط تهريب 9 كلغ من الذهب عبر مطار بيروت

صدر عن المديرية العامة للجمارك البيان الآتي:

“في إطار تنفيذ الخطة التي أعدتها الجمارك بعد التعيينات الأخيرة لمكافحة التهريب وحماية الأمن الوطني الاقتصادي والصحي والاجتماعي، وبعد سلسلة من الضبطيات التي حصلت خلال الأسبوع المنصرم لبضائع مهربة من أنواع مختلفة، ولا سيما لكميات من المواد المخدرة والذهب والأجبان والسجائر والبضائع المقلدة من ماركات عالمية مشهورة، وفي إنجاز جديد يضاف إلى هذه الإنجازات، تمكنت الجمارك اللبنانية بتاريخ 3/5/2017، من إحباط عملية تهريب كمية 9 كلغ من الذهب المشغول كانت تنوي تهريبها عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، إحدى المسافرات، قادمة من دبي وتدعى م.ع، حاملة جواز سفر لبنانيا، وذلك عبر تخبئتها على جسدها بطريقة محترفة.

وتم تحقيق مخالفة استيراد بضاعة بطريقة التهريب وحجزها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها”.