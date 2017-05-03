ألمانيا لن تدعم إنشاء مخيمات للاجئين في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل الثلثاء في مقر الاتحاد الأفريقي أن ألمانيا لن تؤيد مشروعا لإنشاء مخيمات في ليبيا لاستضافة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

ففي شباط، وقع اتفاق بين إيطاليا والحكومة الليبية بدعم من الأمم المتحدة، يمول الاتحاد الأوروبي بموجبه تلك المخيمات.

وقال غابرييل خلال مؤتمر صحافي مشترك إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاكي محمد، إن المهاجرين يعيشون في “ظروف مروعة” داخل المخيمات في ليبيا، معتبرا أن بناء مخيمات إضافية لن يكون حلا.

وأضاف متحدثا من مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا :”إن هذا لا يتوافق مع الرؤية السياسية لألمانيا أو الاتحاد الأوروبي. ما نحاول القيام به بدلا من ذلك، هو تحقيق الاستقرار في دول القارة”.