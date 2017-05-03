عشية جلسة مجلس الوزراء يتّجه ملف قانون الانتخاب من سيّئ إلى أسوأ، في ظلّ تشدّدِ كلّ فريق بموقفه وغياب المبادرات لعودة التواصل بين الافرقاء المتحاورين وخصوصا على خط الثنائي الشيعي مع “التيار الوطني الحر”.

وآخِر الاجتماعات التي سُجّلت على هذا الصعيد كان بين رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان عن “القوات اللبنانية” والسيّد نادر الحريري عن تيار “المستقبل”.

وعلمت “الجمهورية” ان لا اتّفاق على ايّ موعد قريب بين اللجنة الرباعية او حتى الموسّعة.