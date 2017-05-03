تفاصيل توقيف قاتل الرائد بيار بشعلاني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“نتيجة الرصد والملاحقة، دهمت قوة من الجيش مساء اليوم مكان وجود الإرهابي عمر حميد الملقب “بالتوملي” في محلة وادي سويد – عرسال، وهو من المطلوبين والمشاركين الرئيسين في الإعتداء على دورية تابعة للجيش في بلدة عرسال بتاريخ 1/2/2013، اسفر عن استشهاد الرائد بيار بشعلاني والمعاون ابراهيم زهرمان. وفي أثناء عملية الدهم، أقدم المدعو حميد على شهر سلاحه ومحاولة إطلاق النار باتجاه عناصر القوة المداهمة، الذين سارعوا إلى التصدي له، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، وقد تم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة”.