مع البخة الصباحية.. لبنان غارق بزحمة السير

محلياتالأربعاء 03 أيار 2017 مع البخة الصباحية.. لبنان غارق بزحمة السيركنا ننتطرها من التحرك الذي كان مقررا ان يقوم به اصحاب الشاحنات، واذ بها تأتي من البخة الصباجية.الطرقات مغلقة وتسجل زحمة سير خانقة:ومن الضبية باتجاه انطلياس وصولاً الى نهر الموتمن نهر الكلب باتجاه انطلياس وصولاً الى الكرنتينامن الكازينو بإتجاه جونيةمن الصياد باتجاه اوتوستراد الرئيس الهراوي وصولاً الى الاشرفيةومن المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولاً الى نفق سليم سلام بسبب البخات الصباحية التي هطلت في لبنان.كيف سيكون وضع الطرقات غداً الأربعاء؟كلمات مفتاحية:زحمة السيرلبنانالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية