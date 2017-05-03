مع البخة الصباحية.. لبنان غارق بزحمة السير

كنا ننتطرها من التحرك الذي كان مقررا ان يقوم به اصحاب الشاحنات، واذ بها تأتي من البخة الصباجية.

الطرقات مغلقة وتسجل زحمة سير خانقة:

ومن الضبية باتجاه انطلياس وصولاً الى نهر الموت

من نهر الكلب باتجاه انطلياس وصولاً الى الكرنتينا

من الكازينو بإتجاه جونية

من الصياد باتجاه اوتوستراد الرئيس الهراوي وصولاً الى الاشرفية

ومن المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولاً الى نفق سليم سلام بسبب البخات الصباحية التي هطلت في لبنان.