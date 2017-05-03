المشنوق يعمل على إعداد مخطط شامل لعمل الكسارات والمرامل في لبنان

أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى أنه “بالتشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، خصوصا وزيري البيئة والصناعة، يعمل على إعداد مخطط شامل لعمل الكسارات والمرامل في لبنان”، وقال خلال استقباله وفد من “الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز” برئاسة المهندس مصطفى صقر. : “إن النتيجة الأولية ستظهر خلال أيام”.

وأضاف: “في حال تأخر هذا الحل سيبحث مع قوى الأمن الداخلي في كيفية تنظيم نقل المواد الأولية للبناء من المستودعات إلى مجابل الباطون الجاهز، حرصا على عدم وقف مشاريع البناء قيد الإنجاز”.

ونقل وفد الجمعية إلى المشنوق “معاناة القطاع من جراء الضرر الذي لحق به، بسبب قرار توقيف عمل الكسارات والمرامل وانعكاس ذلك على قطاع البناء”.

وشرح المشنوق للوفد أنه “اتخذ قراره الأخير لوضع حد للفلتان في عمل المرامل والكسارات التي نشطت من دون ضوابط، وبفعل تدخلات أكثر من جهة سياسية، إضافة إلى تشويه البيئة، الذي لا يمكن تجميله أو تعويضه، وليس بقصد إلحاق الضرر والأذى بأحد”.

وكان الوزير المشنوق عرض مع عضو كتلة الإصلاح والتغيير النائب سيمون أبي رميا “الأوضاع العامة في البلاد والتطورات المتعلقة بقانون الانتخاب”.

والتقى المشنوق وفدا من “اللقاء المسيحي المشرقي”، ضم السفير عبدالله بو حبيب ورئيس الرابطة السريانية حبيب افرام.

كما استقبل رئيسة جمعية “أجيالنا” برئاسة زينة سيف، التي عرضت له نشاط الجمعية.