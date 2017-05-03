مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاربعاء في 2017/5/3

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

يطل الليلة الخصمان المرشحان للرئاسة الفرنسية مانويل ماكرون وماري لوبان في مناظرة متلفزة ومباشرة لأكثر من ساعتين ليتبين الرأي العام الفرنسي ومعه المهتمون بكرسي الاليزيه الخيط الابيض من الخيط الاسود قبل سباق الرئاسة المحموم الاحد المقبل.

وفي الاستانة فشل المؤتمر السوري وانسحب ممثلو المعارضة في وقت تباحث الرئيسان التركي والروسي في الازمة السورية في قمة جمعتهما في منتجع سوتشي حول إقامة مناطق آمنة في سوريا التي شهدت تصعيدا كبيرا في تفجير ضخم في أعزاز.

وفي خضم تطورات المنطقة محادثات في البيت الابيض بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد شهرين ونصف الشهر من محادثات ترامب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

محليا لم يبرز أي جديد على صعيد قانون الانتخاب وينتظر ان ينعقد مجلس الوزراء غدا في جلسة لقراءة الاحداث والتمعن في الإمكانات المتاحة للوصول الى قانون جامع إضافة الى بحث جدول اعمال حافل قد يكون بين بنوده بعض التعيينات الادارية. ولفت المتابعين لملف الانتخابات النيابية تأكيد الرئيس نبيه بري ان لا تمديد للمجلس النيابي.

وفي شأن آخر ضجة كبيرة أحدثها تقرير لقوى الامن الداخلي عن بيع أب لطفلته بمليون وثمانمائة ألف ليرة فقط وعرضه طفلته الثانية للبيع وقد أحبطت قوى الامن المسألة وقبضت على البائع وعلى شابين اشتريا الطفلة التي عادت الى حضن أمها.

نبدأ من سوريا وتطورات أزمتها عسكريا.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV”

لا قانون للانتخابات غدا الخميس على الأرجح، لكن لا تمديد للمجلس الممدد لنفسه، في الخامس عشر من هذا الشهر حتما. هكذا يصير التمديد الوحيد الممكن ولو بشكل مقنن، هو للأمل الأمل بقانون يعيد إلى الشعب خياره وقراره وحريته.

الأمل المقصود معقود على أمرين: إما توافق القوى الأساسية المعنية وإما تدخل رئيس الجمهورية. علما أن الغد قد يحمل ملامح أولية للاحتمالين، فجلسة مجلس الوزراء ولو لم تفض إلى قانون، ستكون مساحة نقاش وحوار وطرح هواجس ومكاشفة حقوق ومصارحة عقول وقلوب، ثم بعد الظهر، يتكلم رئيس الجمهورية في مناسبة تربوية الطابع، لكنها لن تخلو من الرسائل السياسية، والمسلمات الوطنية.

هكذا بين كلام السياسيين وكلمة الرئيس، تمر أيام أيار حتى آخر لحظة منه أو ربما بعدها حتى نتأكد من صحة تسمية هذا الشهر في لغة قرانا وناسنا ما إذا كان شهر نوار أم يمضي بلا نور في نهاية نفق القانون والاستحقاق.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN”

حسمها الرئيس نبيه بري وقالها بالفم الملآن قطعا وبتاتا، لا تمديد للمجلس النيابي، قاطعا الطريق على بعض المصطادين بالماء العكر بشأن موقفه من موضوع التمديد. وبذلك فإن الكرة اصبحت في ملعب الاخرين ممن اشاعوا عبر تصريحاتهم وتغريداتهم ليل نهار وفي العلن والسر مناخا طائفيا غير مسبوق، وهددوا بالشارع اكثر من مرة، الشارع بحسب الرئيس نبيه بري له اربابه ونقطة عالسطر.

غدا سيحضر الملف الانتخابي المأزوم على طاولة مجلس الوزراء، هل تحدث معجزة او على الاقل خرق ما ينقذ من الوصول الى حائط مسدود؟ وهل يتدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاعادة تصويب البوصلة والوصول الى خواتيم تصب في مصلحة البلد اولا والعهد ثانيا؟

علمت الـ nbn ان اتصالات جرت خلال الساعات الماضية لسحب فتيل اي توتر يمكن ان يؤزم الامور، بحيث تقتصر مناقشة البند الاول على جدول الاعمال والمتعلق بقانون الانتخابات على مواقف سيستهلها رئيس الجمهورية بالتأكيد على تطبيق الدستور، والعمل على انتاج قانون انتخابي جديد بأقرب فرصة.

مصادر وزارية أكدت للـ nbn ان موقف الرئيس بري الذي اكد فيه انه سيؤجل جلسة الخامس عشر من ايار اذا لم يحصل توافق اراح الاجواء، اعاد فتح قنوات التواصل بعيدا من التشنج، ورجحت المصادر نفسها ان تشهد الساعة المقبلة عودة الحرارة الى الخطوطـ.

وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان اشارت المصادر الوزارية الى ان هذا البند غير مطروح

على جدول اعمال مجلس الوزراء رغم نضوج التسوية حوله، كما لفتت المصادر الى ان جلسة الغد ستعيد انتظام عمل مجلس الوزراء.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”MTV”

السيد حسن نصرالله اعاد الكرة الى حضن المسيحيين، وتحديدا الى مرمى الثنائي المتقدم بينهم ومضمونها نحن نسير بأي قانون فاتفقوا على اي قانون وبلغونا، وفي تكتيكه استعادة لجملته الشهيرة التي كررها لسنتين ونصف السنة، اتفقوا على اي رئيس وخابرونا، ما يعني ان لا حصول الانتخابات يهمنا، ولا تطييرها يعنينا، وحذر من حافة الهاوية.

كذلك فعل الرئيس بري الذي ابلغ المسيحيين المتمردين بأن في يده تطيير موعد الخامس عشر من ايار او الابقاء عليه ولا يهددنا احد بمهوار العشرين من حزيران، ونقل نواب الاربعاء عنه تأكيده بأن لا تطيير للمجلس ولا تطيير للانتخابات، ما يفهم منه بأن ملائكة الستين حاضرة، في السياق يجتمع مجلس الوزراء غدا للبحث في اي قانون انتخاب، ولم يصوت عليه لانه غير موجود، كل هذا يحصل على مرأى من 1700 مغترب مذهول من استماتة حكام وطنهم الام لاستعادتهم الى حضنه الشائك.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

اطمئنوا التمديد غير وارد، رسالة اوردها الرئيس نبيه بري عبر جدول الاربعاء النيابي المحطة التي تسبق الجلسة الحكومية ومضامينها الانتخابية.. رسالة اسقطت احد الخيارات السيئة، فهل يتدارك السياسيون ما هو اسوأ منه اي الفراغ؟

تحذيرات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من حافة الهاوية تتردد اصداؤها سياسيا، والجميع يركن للصورة التي رسمها سماحته بضرورة التوافق كخيار الزامي اذا ما قرر الجميع انقاذ انفسهم ومعهم بلدهم.

ولان الشعور بالخطر عام، فان النسبية عادت لتشعر الجميع بانها الخيار الممكن على طريق تدوير الزوايا مع امكانية توزيع الدوائر بما يراعي الهواجس.. وفيما الحواجز السياسية ما زالت تبطئ المسار المسابق للخامس عشر من ايار فان الجلسة الحكومية غدا محطة اختبار، ومع ان طلب قانون انتخابي منها محال، فان ما ستحمله من مداولات دليل على ما آلت اليه المشاورات.

في سوشي الروسية قمة روسية تركية سبقت بمضامينها لقاء استانة اربعة، مع تاكيد الرئيسين بوتن واردوغان على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار في سوريا، هذا ان ثبتت المواقف التركية على حالها ولم تغيرْها كالعادة متغيرات اقليمية او مؤشرات اميركية..

وفي اميركا يستضيف البيت الابيض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المسبوق بصيحات الامعاء الخاوية، المملوءة عزا وعنفوانا بوجه السجان الكبير الاميركي، قبل سجانها الاسرائيلي.

قمة اميركية فلسطينية لن ينال منها الفلسطيني شيئا رغم عبوره محيطا من المياه المالحة، وكان يمكنه ان يكسب الكثير لو شرب مع ابطاله القليل من الماء والملح.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

“التمديد غير وارد قطعا وبتاتا في جلسة الخامس عشر من أيار”، لأول مرة تخرج على لسان الرئيس نبيه بري، بالصوت والصورة، أمام لقاء الأربعاء. هي لعبة حافة الهاوية، تمضي وعين المناورات ترعاها.

وفيما يستعد مجلس الوزراء ليعقد جلسته، عند الأولى من ظهر الخميس، في القصر الجمهوري، وأول بند على جدول أعمالها قانون الانتخاب. فانه حتى اللحظة لا تزال متباعدة المواقف المتعلقة بصيغ القانون الجديد.

واليوم، عاد الامن الغذائي الى الواجهة مجددا، مع قيام مراقبي وزارة الصحة بمداهمة مستودع في الشياح في شارع المصبغة في الضاحية الجنوبية، فعثروا على مواد استهلاكية للاطفال منتهية الصلاحية، وذلك بعد انتشار شائعات عن عودة تلاعب بعض التجار بالسلامة الغذائية.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI”

حتى الحادي والثلاثين من ايار الحالي، يواصل مجلس النواب في عقده العادي، التشريع. بعد هذا التاريخ، يفقد المجلس قدرته على اصدار اي قوانين جديدة، من بينها قانون الانتخاب، الا اذا فتح له رئيس الجمهورية دورة استثنائية بالتوافق مع رئيس الحكومة، تعيد له صلاحيات التشريع.

أمام هذه المعادلة، اللبنانيون يواجهون احتمالين: إما التوافق على قانون انتخاب قبل نهاية آيار الحالي، واما انتظار فتح دورة استثنائية ايضا قبل هذا التاريخ، تخرق جدار القانون، وتجعل الحوار حوله على درجة عالية من الجدية، من تاريخ فتح الدورة حتى منتصف ليل 19/ 20 حزيران المقبل، نهاية ولاية المجلس الحالي.

عدم فتح هذه الدورة، يدخل البلد في مأزق كبير، فالفراغ ممنوع والتمديد مستبعد والستين اذا صدق ما يقال عنه علنا مرفوض. اما فتح الدورة بموجب المادة 33 من الدستور فسيتيح لرئيس الجمهورية لا اعادة الاوكسجين الى المجلس وحسب انما ايضا تحديد جدول اعمال الدورة الاستثنائية ما يجعلنا منطقيا امام مفاوضات مرنة يتنازل فيها الجميع للوصول الى قانون جديد أو لادارة مرحلة ما بعد الفشل في التوصل الى قانون تحاشيا للوصول الى معادلة: اما الانهيار واما قانون جديد.

والى حين اتضاح الصورة يعود غدا مجلس الوزراء للالتئام وعلى جدول اعماله اضافة الى قانون الانتخاب الذي سقطت فرضية التصويت عليه اكثر من خمسين بندا متعلقا بسفر وزراء وبعثات حكومية الى الخارج.. سفر مكلف جدا لدولة يتآكلها الدين، دولة تكاد تطيح بحلم اقامة دورة آسيا لكرة السلة على اراضيها لاستهتارها في تأمين حوالى ثلاثة ملايين دولار.

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* مقدمة نشرة أخبار الجديد

إجتمعت اللاءات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ووزير الخارجية جبران باسيل وعلى الرغم من المسافات الضوئية التي فصلت السياسيين عن القانون فإن هذه الأقطاب التقت على استبعاد التمديد بشكل قطعي وباسم مجلس النواب قطع الرئيس بري الطرق المؤدية الى ساحة النجمة تمديدا وقال: قطعا بتاتا لا تمديد. قد لا يعني هذا الجزم أن المواقف الانتخابية أصبحت على قلب واحد لكنها استبعدت على الأقل لا واحدة من ثلاث لينحصر المشهد عن الفراغ والستين وباجتماع الحكومة غدا سوف تظهر علامات القيامة الانتخابية وما إذا كانت السلطة جادة في الوصول الى قانون أم سوف تزايد على لعبة الوقت المتاح حتى التاسع عشر من حزيران وبالتنسيق مع هدر الوقت يجري إهدار المال العام وسط غياب للمحاسبة ولم يعد هناك من مؤسسة تراقب سوى لجنة من داخل السلطة نفسها فقد وضعت لجنة الإعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله يدها على كنوز فضائية وأرضية يجري من خلالها توزيع الهبات والهدايا تارة على المهرجانات وطورا على الشخصيات النافذة والرعاية مستمرة وهي تهب من مال الدولة ما يربو على نصف مليار دولار تتوزع على مباريات لكرة طائرة ومهرجانات محظية وماراثونات تركض خلف مال الناس وكان فضل الله قد تناول في مؤتمره الصحافي ملف تقدم شركة خاصة بتسجيل أرقام الهواتف والأجهزة وعلمت الجديد أن الشركة تابعة للسيد شربل ليتاني لكنها مملوكة من شركة انكريبت القابضة على الباسبورات البيومترية ولليتاني وشركته سوابق مع التطبيقات غير الآمنة فهل تضع الدولة هواتف اللبنانيين وبعملية جراحية سريعة لوزير الاتصالات في أياد غير آمينة؟. وبالأيادي غير الأمينة أميركيا وضعت القضية الفلسطينة هذا المساء على طاولة دونالد ترامب في لقائه الرئيس محمود عباس الحاضر إلى البيت الأبيض منزوعا من فلسطينه وقدسه ويتماثل أمامه إضراب إلف وخمسمئة أسير أصبحوا في حال الخطر لكن خيوطا رفيعة تجمع بين لقاء عباس ترامب.. واتصال ترامب بوتين.. واجتماع بوتن اردوغان.. ولقاء وزيري خارجية أميركا والسعودية.. ومفاوضات أستانة التي بدأت بانسحاب وفد المعارضة المسلحة.

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