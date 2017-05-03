أوغاسابيان أجرى محادثات في الكويت تناولت المشاريع الخاصة بالمرأة

تلبية لدعوة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في الكويت هند صبيح براك الصبيح، قام وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان بزيارة للكويت حيث عقد محادثات مع الوزيرة الصبيح في مكتبها في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تناولت المشاريع الخاصة بالمرأة التي يتم تنفيذها في دولة الكويت ضمن خطة التنمية التي وضعتها الحكومة. وتم الاتفاق على تعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال من خلال التوقيع لاحقا على اتفاقية تعاون مشترك.

وكان أوغاسابيان قد وصل إلى الكويت يوم الإثنين الماضي في الأول من أيار الجاري حيث استقبله الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة الوزير الكويتي حسن كاظم عبد الحسين. وقد شملت لقاءاته الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمديرة العامة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي التي أطلعته على تجربة دولة الكويت تجاه المرأة المعاقة والمرأة المسؤولة عن المعاق في محيط اسرتها.

كما جال الوزير أوغاسابيان على كل من مشروع “من كسب يدي” في منطقة مشرف، ومركز المعنفات في مركز تنمية المجتمع في منطقة الزهراء، وعقد لقاء مع أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في ضاحية عبدالله السالم. والتقى الجالية اللبنانية في سفارة الكويت.