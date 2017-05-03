خاص بالصور: بعد جونية… “الصحة” في الشياح وهذا ما ضبطته!

صحة المواطنين من الاولوية لدى وزارة الصحة ليس فقط على صعيد الاستشفاء بل على صعيد التأكد من سلامة الغذاء.

وفي هذا الاطار، وبعد اقل من 24 ساعة على إقفال مستودع أحد مطاعم البيتزا في جونية، قام فريق وزارة الصحة بمداهمة في منطقة الشياح في شارع المصبغة لاحد المتسودعات غير المرخصة، حيث تم ضبط كميات من الشوكولا والسكاكر الملونة المنتهية صلاحيتها حيث يتم توزيعها داخل “علب سحبة” للأطفال. وقد تمّ ختم المستودع بالشمع الاحمر.