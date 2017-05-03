300 ألف سورية حامل… وسيلدن في لبنان!

قدمت المنظمات الدولية المهتمة بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان الى السلطات المختصة تقارير، بانه من اصل مليون وستماية الف لاجئ سوري من رجال ونساء وصبايا وشباب، هناك 300 الف امرأة سورية حامل سيلدن سنة 2017 في لبنان مما سيرفع عدد اللاجئين السوريين الى مليوني لاجئ سوري على كل الاراضي اللبنانية، وطلبت المنظمات الدولية من دول العالم تقديم نصف مليار دولار لتغطية نفقات ولادة 300 الف امرأة سورية حامل سيلدن في لبنان، وقد تجاوبت الدول الاسكندنافية كذلك دول الخليج، اما اوروبا فتريثت قبل ان تقدم 200 مليون يورو في هذا المجال.