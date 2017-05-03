الخطيب وجه انذارات لمسالخ ومزارع في الشويفات

جال وزير البيئة طارق الخطيب، بصورة مفاجئة، على عدد من المسالخ والمزارع ومغاسل الرمول غير المرخصة وغير المستوفية الشروط في منطقة الشويفات – نهر الغدير، والتي تعتبر مصادر أساسية للتلوث. ووجه اليهم إنذارات بوجوب تصحيح وضعها البيئي تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

شارك في الجولة الميدانية رئيس بلدية الشويفات زياد حيدر ونائبه شديد حنا ومسؤولون في دائرة حماية البيئة السكنية.