رئيس “أبل” يكشف سبب تراجع مبيعات آيفون

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأميركية، تيم كوك، عن أسباب تراجع مبيعات آيفون، ملقيا باللوم على “تسريبات الإعلام”.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن كوك قوله إن التسريبات المبكرة، التي انتشرت بشأن خصائص وإمكانيات أجهزة آيفون الجديدة أدت إلى ما وصفه بتعليق عمليات الشراء بالنسبة للأجهزة الحالية.

وقال إن المستهلكين فضلوا الانتظار وعدم شراء الأجهزة الحالية، من أجل التمتع بالخصائص الجديدة في آيفون 8.

وأعلنت أبل، الثلاثاء، انخفاضا مفاجئا في مبيعاتها من هواتف آيفون في الربع الثاني من السنة المالية، وهو ما دفع سهمها للتراجع 2.1 في المئة إلى 144.37 دولار في التعاملات اللاحقة على الإغلاق.

ونقلت رويترز عن شركة أبل أنها باعت 50.76 مليون هاتف آيفون في الأشهر الثلاثة حتى أول أبريل انخفاضا من 51.19 مليون هاتف قبل عام.

وكان محللون قد توقعوا في المتوسط مبيعات من هاتف آيفون قدرها 52.27 مليون.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض في مبيعات الوحدة فإن إيرادات آيفون ارتفعت 1.2 في المئة في الربع الثاني مدعومة بارتفاع متوسط سعر البيع.

وزاد صافي دخل الشركة في الربع الثاني من السنة المالية إلى 11.03 مليار دولار أو 2.10 دولار للسهم مقارنة مع 10.52 ملياردولار أو 1.90 دولار للسهم قبل عام.

وارتفعت الإيرادات 4.6 في المئة إلى 52.90 مليار دولار مقارنة مع متوسط تقديرات المحللين البالغ 53.02 مليار دولار.