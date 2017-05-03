الجيش الأميركي أجرى تجربة لصاروخ عابر للقارات

أعلن سلاح الجو الاميركي أنه اطلق في وقت مبكر من صباح الأربعاء صاروخا بالستيا عابر للقارات غير مزود مواد متفجرة، مشيرا إلى أنه اجرى هذه التجربة من كاليفورنيا.

فقد اطلق الصاروخ مينوتمن 3 من قاعدة فاندنبرغ، كما جاء في بيان للقيادة العملانية لسلاح الجو.

واجتاز الصاروخ حوالى 6700 كيلومترا، ثم سقط قرب جزيرة مرجانية في المحيط الهادىء واقعة في جزر مارشال، وفيها موقع عسكري اميركي لتجارب الصواريخ البالستية.

وفي تصريح لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” من كاليفورنيا، قال المتحدث باسم القيادة العملانية جوي طوماس: انها تجربة روتينية ولا تعني استعراضا للقوة في اطار التوتر مع كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والبالستية”.

وأوضحت متحدثة اخرى ان “الصاروخ “مينوتمن 3″ الذي يمكن تزويده رأسا نوويا، يختبر بالطريقة نفسها نحو 4 مرات في السنة”.

وتظهر صور لعملية الاطلاق بثها سلاح الجو، ألسنة نار خلال الانطلاق ثم اثرا دقيقا برتقالي اللون في الليل، فيما كان الصاروخ يعبر فوق المحيط.

وجاء في بيان القيادة العملانية ان “هذه التجارب تقدم دليلا على دقة منظومة اسلحة الصاروخ البالستي القاري وكفايته، من خلال تقديم معلومات مهمة للحفاظ على الردع النووي الآمن والمضمون والفاعل”.

واضاف البيان ان “برنامج تجارب الصاروخ البالستي القاري يثبت الفاعلية العملانية للصاروخ “مينوتمن 3″ ويضمن قدرة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بردع نووي قوي وفاعل باعتباره عنصرا اساسيا للامن القومي للولايات المتحدة وأمن حلفائها وشركائها”.