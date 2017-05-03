تعاون بين جامعتي الروح القدس والمدرسة العليا للعلوم التجارية في أنجيه

وقّعت جامعة الروح القدس- الكسليك ممثلةً برئيسها الأب البروفسور جورج حبيقة اتفاقية تعاون مع المدرسة العليا للعلوم التجارية في أنجيه (École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers)، ممثلةً بعميدتها ومديرتها العامة الدكتورة كاثرين لوبلان، بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الفريقين في مجال الأبحاث العلمية والتعليم وتبادل أفراد الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب التابعين لكل منهما.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المدرسة العليا للعلوم التجارية في أنجيه هي جامعة خاصة بإدارة الأعمال، تملك فروعاً لها في بودابست وشنغهاي. وقد حصلت على اعتمادات دولية عدة وتقدم برامجها التعليمية المتنوعة باللغة الإنكليزية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمد الجامعتان إلى تبادل الطلاب وأفراد الهيئة التعليمية والإدارية والمشاركة بندوات واجتماعات ومشاريع وبرامج أكاديمية، إضافةً إلى تبادل المعلومات والمواد التعليمية…