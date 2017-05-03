جنبلاط عرض مع موسى والسفير المصري الاوضاع في لبنان والمنطقة

إستقبل رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى يرافقه السفير المصري في لبنان نزيه النجاري، بحضور الوزيرين مروان حمادة وأيمن شقير، والنواب: هنري حلو، غازي العريضي، وائل أبو فاعور وأكرم شهيب ونائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية دريد ياغي، وجرى عرض للتطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة. وإستبقى جنبلاط ضيوفه إلى مائدة الغذاء.